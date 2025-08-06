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С 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО
С 6 по 30 августа 2025 года под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Михаила Матросова проводятся оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.
Учения пройдут в два этапа. На первом - соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов при отражении удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений. На втором - после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на полигоне Российской Федерации Ашулук пройдет активная фаза учений с боевой стрельбой.
Во время учений будут апробированы новые приемы и способы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях. Также будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"Проводимые мероприятия позволят повысить уровень подготовки командиров и штабов в управлении соединениями и воинскими частями в ходе ведения боевых действий по отражению ударов воздушного противника и оценить способность и готовность органов военного управления и привлекаемых войск к выполнению задач по предназначению", - резюмируют в военном ведомстве.