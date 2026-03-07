3.74 BYN
С 7 по 15 марта МЧС проведет профилактическую акцию "За безопасность вместе"
Автор:Редакция news.by
7 марта стартует республиканская профилактическая акция "За безопасность вместе". Она пройдет по всей стране по 15 марта. Ее главная цель - предотвратить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и повысить уровень культуры безопасности у населения.
Спасатели проверят состояние электрооборудования и отопительных систем, а также наличие и исправность автономных пожарных извещателей.
Кроме того, в рамках акции каждый желающий может обратиться в территориальные органы МЧС и пригласить спасателей для проверки противопожарного состояния своего жилья.