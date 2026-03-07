С 7 по 15 марта МЧС проведет профилактическую акцию "За безопасность вместе"

7 марта стартует республиканская профилактическая акция "За безопасность вместе". Она пройдет по всей стране по 15 марта. Ее главная цель - предотвратить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и повысить уровень культуры безопасности у населения.

Спасатели проверят состояние электрооборудования и отопительных систем, а также наличие и исправность автономных пожарных извещателей.