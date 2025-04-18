С благими намерениями и чистыми помыслами. В Беларуси верующие освящают пасхальную пищу

В 2025 году представители всех основных христианских конфессий встречают cветлый праздник Пасхи в один день. Сейчас верующие объединились в молитве, ожидая воскрешения Спасителя.

Cотни людей идут в храмы, чтобы благословить пасхальные яства. В корзинках - куличи, мясные и творожные продукты, соль и, конечно, крашеные яйца - знак жизни.