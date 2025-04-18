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С благими намерениями и чистыми помыслами. В Беларуси верующие освящают пасхальную пищу
Автор:Антон Малюта
В 2025 году представители всех основных христианских конфессий встречают cветлый праздник Пасхи в один день. Сейчас верующие объединились в молитве, ожидая воскрешения Спасителя.
Cотни людей идут в храмы, чтобы благословить пасхальные яства. В корзинках - куличи, мясные и творожные продукты, соль и, конечно, крашеные яйца - знак жизни.
Расскажем, какая обстановка у старейшего католического прихода Минска - костела Пресвятой Троицы (подробности в видео).