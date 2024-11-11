С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет

9 января 2025 года - 30-летие Агентства телевизионных новостей. Тогда, во второй половине 90-х - первой половине 2000-х разрешение экрана было 4х3, сейчас картинка совсем иная.

Окунуться в историю Агентства теленовостей можно вместе с Андреем Козловым в специальном репортаже "АТН - 30 лет!"

В архиве Белтелерадиокомпании есть потрясающие документальные фильмы в режиме прогулки по Минску лета 1996 года великого диктора белорусского телевидения Ильи Львовича Кургана. Там он прогулялся по Минску на рассвете летнего дня и рассуждал о многих и личных вещах, и профессиональных. Антураж отражает время, в которое также появилось Агентство теленовостей.

Центральным героем этого исторического снимка стала специальный корреспондент телеканала "Первый информационный" Елена Бормотова.

"Все родные люди. На каждого смотрю, непроизвольно улыбаюсь. Очень теплые, душевные воспоминания. Все молодые, амбициозные, веселые, дружные, компанейские, счастливые", - поделилась Елена Бормотова.

Телевизионный репортаж поменялся технически с того времени, однако канва осталась прежней. Елена Бормотова рассказала, что зритель не должен видеть эмоции корреспондента, а задача второго - донести что, где и когда происходит.

Сквозь годы графическое оформление новостей менялось. Менялся формат изображения, менялся и монтажный комплекс, технологическая революция телевидения и, конечно, Агентство теленовостей.

"Как по мне, самая живая работа в новостях - это, конечно, работа репортера. Это такая работа, где ты не выгораешь. У тебя в день может быть несколько событий из абсолютно разных сфер жизни, и тебе надо в них как-то вникать, разбираться", - поделился замдиректора АТН (2001 - 2012 гг.) Юрий Гроеров.

"Я в АТН с 1999 года. Это четверть века. Звучит глобально. А с другой стороны, эти 25 лет пролетели как один миг. Это консистенция всего. Всего какого-то доброго, чистого, светлого. Как бы ни бывало иногда сложно, в какой бы мы запаре не были, когда нам приходилось не спать ночами, вставать рано, работать в снегопады, в зной, выходить в прямые эфиры, при этом надо выглядеть всегда хорошо. Но ты всегда, когда вспоминаешь какие-то события, ты всегда их вспоминаешь с теплотой", - подчеркнула Елена Бормотова.

Эту школу от АТН прошли даже руководители других каналов, не говоря уже о технических и творческих сотрудниках. Ценна работа каждого. Корреспонденты и телеведущие, но это те, кто на виду. А вот за кадром. Стилисты, графика, команда из отдела видеоинженеров, которая делает огромный качественный объем работы. Все были и есть рядом с важнейшими событиями страны. Кстати, директор "Первого информационного" Наталья Гороховик прошла все ступени АТН.