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"С Днем Победы!": в Сербии сняли видеоклип на песню "Журавли" на двух языках
"С Праздником! С Днем Победы!" - пишут из Сербии.
В Республике Сербия к празднованию юбилейной 80-й годовщины Великой Победы при участии Посольств Беларуси и России снят видеоклип на песню "Журавли".
Впервые слова знаменитой песни прозвучали сразу на двух языках - русском и сербском.
Съемки проходили в Белграде на сцене Народного театра и в Русском доме.
Главными исполнителями стали сербский певец Душан Свилар, белорусская певица Дарья Исакович, российская певица Мария Чижикова и хор школы при Посольстве России в Сербии. В качестве музыкальных аккомпаниаторов выступили Екатерина Иваненко - на альте (Россия), Юлия Казанцева - на рояле (Россия), Раюс Аленсар - на арфе (Бразилия).
Трогательным моментом композиции стало появление сербского ветерана Любиши Антониевича, участника боев за Белград, которому юные исполнители вручили белые цветы.
С Днем Победы! Мы помним, мы гордимся!