"С Днем Победы!": в Сербии сняли видеоклип на песню "Журавли" на двух языках

"С Праздником! С Днем Победы!" - пишут из Сербии.

В Республике Сербия к празднованию юбилейной 80-й годовщины Великой Победы при участии Посольств Беларуси и России снят видеоклип на песню "Журавли".

Впервые слова знаменитой песни прозвучали сразу на двух языках - русском и сербском.

Съемки проходили в Белграде на сцене Народного театра и в Русском доме.

Главными исполнителями стали сербский певец Душан Свилар, белорусская певица Дарья Исакович, российская певица Мария Чижикова и хор школы при Посольстве России в Сербии. В качестве музыкальных аккомпаниаторов выступили Екатерина Иваненко - на альте (Россия), Юлия Казанцева - на рояле (Россия), Раюс Аленсар - на арфе (Бразилия).

Трогательным моментом композиции стало появление сербского ветерана Любиши Антониевича, участника боев за Белград, которому юные исполнители вручили белые цветы.