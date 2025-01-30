С февралем в Беларусь придет похолодание

Несмотря на то, что в Беларуси в конце января установилась аномально теплая погода, с приходом февраля ситуация в атмосфере будет меняться. Об этом проинформировали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Аномально теплая, почти весенняя погода установилась в Беларуси на заключительной неделе января. Обусловлено это поступлением теплых воздушных масс с юго-запада Европы. В ночные часы термометры по стране находились в пределах от плюс 1 до плюс 8 градусов, лишь в ночь на четверг на метеостанции Брагин воздух охладился до минус 2 градусов. В середине дня воздух по стране прогревался до 5-13 градусов тепла. Такой температурный фон на 9-12 градусов выше средних многолетних значений. Теплая погода сохранится в Беларуси и в пятницу, 31 января", - рассказали в Белгидромете.

В Беларуси 31 января будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер прогнозируется южный до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - от плюс 4 до 10 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, с приходом февраля ситуация в атмосфере начнет меняться. В субботу территорию нашей страны будет пересекать холодный атмосферный фронт. Температура будет понижаться, а ночью станет от минус 1 до минус 8 градусов. В отдельные ночи при условии длительных прояснений не исключено понижение до 10-12 градусов мороза. Дневные максимумы будут колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов. На непродолжительное время еще может установиться снежный покров.

В субботу, 1 февраля, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах будет усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от 0 до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 2 февраля, местами ночью и днем на большей части территории страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью будет от 0 до минус 5 градусов, днем - от минус 4 до плюс 2 градусов.

В понедельник, 3 февраля, во многих районах страны прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов ниже нуля, днем - от минус 4 до плюс 2 градусов.

Во вторник, 4 февраля, местами ночью и днем на большей части территории страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10 градусов. Днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.