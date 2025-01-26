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С какими вопросами обращаются избиратели в Центр общественного наблюдения за выборами Президента

Насколько оперативно специалисты из Центра общественного наблюдения за выборами Президента решают вопросы граждан? Центр готов к наплыву звонков? На эти вопросы ответил руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Вадим Грачев.

Какие-то нестандартные ситуации или частные случаи мы моментально можем уточнить через наших координаторов в районах и на соответствующих участках.
Вадим Грачев

Эксперт привел пример, когда одна гражданка позвонила и заявила о якобы недостаточном количестве продукции в буфете на участке для голосования. Специалисты из центра тут же попросили подтверждение. Мы получили фото и видео, где видно было широкую линейку.

"Это все-таки субъективное суждение конкретного человека. В плановом режиме каждые полтора-два часа мы по нашей вертикали наблюдателей от всех общественных объединений получаем информацию. Единогласно все наши наблюдатели говорят о том, что все происходит штатно, спокойно и без происшествий", - констатировал он.

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