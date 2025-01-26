С какими вопросами обращаются избиратели в Центр общественного наблюдения за выборами Президента

Насколько оперативно специалисты из Центра общественного наблюдения за выборами Президента решают вопросы граждан? Центр готов к наплыву звонков? На эти вопросы ответил руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Вадим Грачев.

Какие-то нестандартные ситуации или частные случаи мы моментально можем уточнить через наших координаторов в районах и на соответствующих участках. Вадим Грачев

Эксперт привел пример, когда одна гражданка позвонила и заявила о якобы недостаточном количестве продукции в буфете на участке для голосования. Специалисты из центра тут же попросили подтверждение. Мы получили фото и видео, где видно было широкую линейку.