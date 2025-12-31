3.71 BYN
С хорошим настроением, танцами и песнями Новый год готовы встретить жители Беларуси и гости страны
Новый, 2026 год вот-вот вступит в свои права. С хорошим настроением, танцами и песнями его готовы встретить жители Гомельского региона. В областном центре праздничные гулянья пройдут на самых популярных локациях, утопающих в огнях и свете инсталяций.
Площади Ленина в Гомеле. Здесь установлена главная городская елка. К слову, высота ее 33 метра. Украшена зеленая красавица 3-метровой звездой.
Жители и гости Гомеля поздравляют с праздником:
"Очень хорошее новогоднее настроение. Желаю каждому белорусу, чтобы у него все сложилось."
"Пускай у всех будет счастье в новом году, мир, любовь!"
"Всех белорусов с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья и благополучия".
На набережной реки Сож развернулся настоящий парад елей, в котором участвуют 180 новогодних красавиц. Предприятия, организации и учреждения города объединились, чтобы превратить каждое дерево в настоящее произведение искусства.
"Это действительно волшебство, время чудес. Детвора в восторге. Все очень красиво, - делится эмоциями женщина. - Пришли сюда, чтобы получить новогоднее настроение. Все чудесно. Детям нравится".
"Очень ярко. Вся детишки смеются, улыбаются, все радостные ходят. Шарики, свет придают новогоднее настроение", - считает жительница Гомеля.
Подготовлены музыкальные программы и конкурсы, а еще есть множество зимних фотозон, где любой желающий может сделать фото на память или записать видео для родственников и друзей.
В полночь в городе начнется основная праздничная программа. Будут выступать диджеи и кавер-бэнды. Споет для всех и Александр Солодуха. А в 1:00 небо раскрасит новогодний фейерверк. Вот так гомельчане встретят 2026-й.
Развлекательная программа на севере страны
Несмотря на снег и мороз, в северном регионе сейчас особенно теплая атмосфера. Для встречи нового года все готово. Жителей и гостей Витебска ждут на площади Победы - именно здесь развернутся новогодние гулянья.
Площадь сияет разноцветными огнями. Работает ярмарка и аттракционы. Празднично украшена и сцена у главной елки региона. Завершилась проверка звука, света, чтобы в новогоднюю ночь эмоций хватило всем.
"Очень классно. Детям можно поиграть в игры, покататься на лошадках. Настоящее погружение в сказку, в детство, - делится эмоциями молодая мама. - Есть возможность насладиться этим всем, детям показать эту красоту. В предвкушении новогоднего чуда, праздника".
"Так атмосферно! И для деток, конечно, вообще вау! Настоящая сказка", - не скрывает восхищения жительница Витебска.
Музыкальный подарок от артистов
Ровно в два часа ночи ярких красок городу добавит фейерверк. Это станет кульминацией праздника. Лучшие творческие коллективы города подготовили развлекательную программу. В репертуаре известные песни, которые артисты приглашают исполнить всем вместе.
"Хорошая праздничная атмосфера, - считает девушка. - Все очень красиво, город украсили, поэтому чувствуется, что уже приближается праздник".
"Хочется почувствовать эту новогоднюю сказку, и вокруг все создает прекрасное новогоднее настроение", - сказала Снегурочка.
"Мы приехали из Нижнего Новгорода к родственникам встретить Новый год, - рассказали гости Витебска. - Город очень красивый. Самое главное - это здоровья, счастья и мирного неба над головой".
Сувениры с символом Нового года
Если кто-то еще не успел купить подарки для родных, то можно прийти на ярмарку у новогодней елки. Мастера подготовили сувениры ручной работы, среди которых и символ наступающего года - Красная огненная лошадь. А еще есть гирлянды, игрушки, на выбор и сладкие угощения.
Высота главной елки северного региона 34 метра. Она одна из самых высоких в Европе. Главный аксессуар - пиксельное панно, которое транслирует поздравления с Новым годом. Белорусы в предвкушении праздника. И он обязательно принесет много ярких эмоций. Пусть все задуманное обязательно исполнится!