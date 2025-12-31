С хорошим настроением, танцами и песнями Новый год готовы встретить жители Беларуси и гости страны

Новый, 2026 год вот-вот вступит в свои права. С хорошим настроением, танцами и песнями его готовы встретить жители Гомельского региона. В областном центре праздничные гулянья пройдут на самых популярных локациях, утопающих в огнях и свете инсталяций.

Площади Ленина в Гомеле. Здесь установлена главная городская елка. К слову, высота ее 33 метра. Украшена зеленая красавица 3-метровой звездой.

Новогодние украшения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/768c7f4e-6cf2-4dba-be9b-72d307dfe8d7/conversions/92f6366c-bc94-4300-804a-f57b8da87b2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/768c7f4e-6cf2-4dba-be9b-72d307dfe8d7/conversions/92f6366c-bc94-4300-804a-f57b8da87b2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/768c7f4e-6cf2-4dba-be9b-72d307dfe8d7/conversions/92f6366c-bc94-4300-804a-f57b8da87b2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/768c7f4e-6cf2-4dba-be9b-72d307dfe8d7/conversions/92f6366c-bc94-4300-804a-f57b8da87b2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жители и гости Гомеля поздравляют с праздником:

"Очень хорошее новогоднее настроение. Желаю каждому белорусу, чтобы у него все сложилось."

"Пускай у всех будет счастье в новом году, мир, любовь!"

"Всех белорусов с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья и благополучия".

На набережной реки Сож развернулся настоящий парад елей, в котором участвуют 180 новогодних красавиц. Предприятия, организации и учреждения города объединились, чтобы превратить каждое дерево в настоящее произведение искусства.

"Это действительно волшебство, время чудес. Детвора в восторге. Все очень красиво, - делится эмоциями женщина. - Пришли сюда, чтобы получить новогоднее настроение. Все чудесно. Детям нравится".

"Очень ярко. Вся детишки смеются, улыбаются, все радостные ходят. Шарики, свет придают новогоднее настроение", - считает жительница Гомеля.

Подготовлены музыкальные программы и конкурсы, а еще есть множество зимних фотозон, где любой желающий может сделать фото на память или записать видео для родственников и друзей.

В полночь в городе начнется основная праздничная программа. Будут выступать диджеи и кавер-бэнды. Споет для всех и Александр Солодуха. А в 1:00 небо раскрасит новогодний фейерверк. Вот так гомельчане встретят 2026-й.

новогодняя упряжка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40c73cb-f6c0-43e1-9817-82739ec124b0/conversions/43d3b4a8-aec2-440a-bc39-8bd3f52ca9c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40c73cb-f6c0-43e1-9817-82739ec124b0/conversions/43d3b4a8-aec2-440a-bc39-8bd3f52ca9c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40c73cb-f6c0-43e1-9817-82739ec124b0/conversions/43d3b4a8-aec2-440a-bc39-8bd3f52ca9c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40c73cb-f6c0-43e1-9817-82739ec124b0/conversions/43d3b4a8-aec2-440a-bc39-8bd3f52ca9c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Развлекательная программа на севере страны

Несмотря на снег и мороз, в северном регионе сейчас особенно теплая атмосфера. Для встречи нового года все готово. Жителей и гостей Витебска ждут на площади Победы - именно здесь развернутся новогодние гулянья.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24bdcd0-c248-4813-a36d-68791bda6869/conversions/6ee40249-4cc9-43ff-9564-43c559929402-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24bdcd0-c248-4813-a36d-68791bda6869/conversions/6ee40249-4cc9-43ff-9564-43c559929402-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24bdcd0-c248-4813-a36d-68791bda6869/conversions/6ee40249-4cc9-43ff-9564-43c559929402-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c24bdcd0-c248-4813-a36d-68791bda6869/conversions/6ee40249-4cc9-43ff-9564-43c559929402-xl-___webp_1920.webp 1920w

Площадь сияет разноцветными огнями. Работает ярмарка и аттракционы. Празднично украшена и сцена у главной елки региона. Завершилась проверка звука, света, чтобы в новогоднюю ночь эмоций хватило всем.

"Очень классно. Детям можно поиграть в игры, покататься на лошадках. Настоящее погружение в сказку, в детство, - делится эмоциями молодая мама. - Есть возможность насладиться этим всем, детям показать эту красоту. В предвкушении новогоднего чуда, праздника".

"Так атмосферно! И для деток, конечно, вообще вау! Настоящая сказка", - не скрывает восхищения жительница Витебска.

Музыкальный подарок от артистов

Ровно в два часа ночи ярких красок городу добавит фейерверк. Это станет кульминацией праздника. Лучшие творческие коллективы города подготовили развлекательную программу. В репертуаре известные песни, которые артисты приглашают исполнить всем вместе.

"Хорошая праздничная атмосфера, - считает девушка. - Все очень красиво, город украсили, поэтому чувствуется, что уже приближается праздник".

"Хочется почувствовать эту новогоднюю сказку, и вокруг все создает прекрасное новогоднее настроение", - сказала Снегурочка.

"Мы приехали из Нижнего Новгорода к родственникам встретить Новый год, - рассказали гости Витебска. - Город очень красивый. Самое главное - это здоровья, счастья и мирного неба над головой".

Сувениры с символом Нового года

Сувениры с символом Нового года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98820dd8-210b-4225-b983-21fcbe5d2fcb/conversions/76b471ae-bca1-47ee-9700-60961f29df8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98820dd8-210b-4225-b983-21fcbe5d2fcb/conversions/76b471ae-bca1-47ee-9700-60961f29df8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98820dd8-210b-4225-b983-21fcbe5d2fcb/conversions/76b471ae-bca1-47ee-9700-60961f29df8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98820dd8-210b-4225-b983-21fcbe5d2fcb/conversions/76b471ae-bca1-47ee-9700-60961f29df8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если кто-то еще не успел купить подарки для родных, то можно прийти на ярмарку у новогодней елки. Мастера подготовили сувениры ручной работы, среди которых и символ наступающего года - Красная огненная лошадь. А еще есть гирлянды, игрушки, на выбор и сладкие угощения.