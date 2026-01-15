"С нами Бог!": как и зачем Третий рейх манипулировал православием на белорусской земле

22 июня 1941 года нацистская Германия, игнорируя договоренности и пренебрегая Договором о ненападении между СССР и Германией, без объявления войны нанесла массированные удары по городам и границам Советского Союза.

Начало Великой Отечественной войны совпало с церковным праздником Собора всех святых, в земле Российской просиявших. В этот день вспоминают всех, кто пал смертью в храбрых боях, умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях. Тогда никто и предположить не мог, что Великая Отечественная война в историю человечества войдет как самая кровопролитная, что советский народ будут уничтожать в газовых камерах, расстреливать, вешать, сжигать живьем в собственных домах, подвергать нечеловеческим пыткам, что Советский Союз потеряет порядка 27 млн человек, а в Беларуси погибнет каждый третий. И уж точно никто даже подумать не мог, что продлится война целых 1418 дней.

Великая Отечественная война, фронт, солдаты на фронте

К войне нацистская Германия готовилась задолго до нападения. Разрабатывала план молниеносной кампании. Директиву под № 21, известную как план "Барбаросса", Гитлер подписал еще в декабре 1940 года. Третий рейх разработал и еще одну секретную программу - Генеральный план "Ост", согласно которому 75 % населения СССР подвергалось уничтожению, а 25 % - порабощению. В этом же документе было прописано и административно-территориальное деление оккупированных регионов.

План "Ост"

Алеся Корсак, проректор Полоцкого госуниверситета имени Евфросинии Полоцкой, кандидат исторических наук, доцент:

"Для более оперативного и слаженного контролирования территорий в политическом и социально-экономическом плане нацистские оккупационные власти разделили ее на несколько частей. Как правило, восточные районы территории Беларуси были под юрисдикцией зоны тыла группы армии "Центр", которую возглавлял генерал Максимилиан фон Шенкендорф. Значительная часть западной территории Беларуси входила уже в гражданскую администрацию, административно-территориальную единицу - Генеральный округ Беларусь.

Несмотря на административно-территориальное отделение и различия в системе контроля управления на оккупированных территориях, политика геноцида реализовывалась повсеместно, вне зависимости, под военной или гражданской юрисдикцией находился регион. Первоочередной задачей на оккупированной территории для нацистской Германии было обеспечить беспрепятственное продвижение войск вермахта и организацию органов власти для решения экономических и социальных вопросов, ведь тыловые части и немецкие подданные, находящиеся на территории Беларуси, нуждались в снабжении. А где взять материальную базу и обеспечить продовольственную безопасность, если не забрать это силой у населения? Но здесь нацисты столкнулись с активным сопротивлением народа.

Кроме преступных террористических методов уничтожения мирного населения, показательных акций устрашения идеологи Третьего рейха сделали ставку на религию.

До нападения на СССР этот блок в захватническом кейсе нацистов не был проработан. Специального проекта по церковной политике Германия не разрабатывала, поэтому действовать пришлось оперативно и агрессивно.

Как отметил кандидат богословия протодиакон Павел Бубнов, нацистское руководство попыталось сделать идеологическую ставку на затрудненное положение православной церкви в Советском Союзе, чтобы представить свою агрессию против СССР как крестовый поход против безбожных большевиков, хотя сегодня хорошо известно, что нацистский режим в Германии был антихристианским, и соседство и примирение с христианством было временным тактическим шагом.

Нацисты на территории оккупированной Беларуси

Целью оккупантов было упразднить христианство на всей территории Третьего рейха, а оккупированную Беларусь нацисты считали своей и планировали ввести языческий культ.

"Заветная мечта Гитлера - обеспечить отсутствие крупных религиозных организаций. "Если б в каждой деревне была своя секта или собственная церковь, нам было бы легче". Это прямая цитата Адольфа Гитлера", - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Православная церковь в оккупированной Беларуси выступала лишь инструментом пропаганды, средством для достижения захватнических целей. Ожидая, что в храмах начнут молиться за победу над СССР, нацисты проводили идеологию необходимости сбросить ярмо советской власти, ведь только в таком случае все будет хорошо и рай наступит на земле. Конечно, люди понимали, кто и что за этим стоит.

прихожане в православном храме во время Великой Отечественной войны, православная церковь в годы ВОВ

Реализовывая религиозную политику, нацисты заигрывали с населением, не запрещали открывать храмы, проводить богослужения. Вернув людям то, чего они были лишены десятилетиями, оккупанты намеревались привлечь на свою сторону местных жителей.

Антоний, архиепископ Гродненский и Волковысский:

"У нацистов на бляшках был призыв "С нами Бог!", на военной технике изображены кресты, но для людей было очевидно, что богом нацистов бог войны и преступлений и бог крови. Люди это чувствовали и сохраняли веру в истинного бога и могли различать добро и зло, придерживались церковных общин, православных священнослужителей, православных иерархов".

Немецкий офицер с крестами на форме

Нацисты делали ставку на православных священников, ведь не секрет, что во времена репрессий и антирелигиозной политики СССР духовенство заметно пострадало. Идеологи Третьего рейха и белорусские националисты, прибывшие на оккупированную территорию в одном обозе с оккупантами, надеялись, что церковнослужители станут их верными союзниками, и союзник этот будет крайне надежным, так как пастыри влияют на сердца и души людей.

Главной задачей нацистской Германии в реализации религиозной политики было отделение православной церкви на белорусских землях от Московского патриархата и принятие автокефалии.

"Когда мы говорим о попытке создания автокефальной Белорусской православной церкви под немецким контролем, следует отметить, что эта идея осуществлялась целенаправленно прежде всего белорусскими политическими националистами, а также Вильгельмом Кубе (генеральный комиссар Генерального округа Беларусь. - Прим. news.by), который их поддерживал".

православие в годы великой отечественной войны

Если на оккупированной территории Беларуси автокефалия де-факто так и не была принята, то украинским националистам этот кейс раскола удалось реализовать. Духовной жизни Беларуси на территории, которая находилась в административной юрисдикции рейхскомиссариата Украина, угрожали вооруженные националистические украинские формирования, вторая власть в этом регионе. Они не только шантажировали, но и уничтожали священнослужителей, которые не принимали уставы украинской автокефальной церкви. Украинские националисты убивали всех, кто не подчинялся их законам. Только на территории белорусского Полесья были уничтожены десятки священников.