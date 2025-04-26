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С октября 2024 года в Беларуси число занятых в экономике выросло на 37,5 тыс.
Сегодня рынок труда в Беларуси - это окно возможностей. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко на телеканале "Беларусь 1".
"Пятый месяц у нас растет количество занятых в экономике. С октября мы приросли на 37,5 тыс. занятых, демографические тенденции тоже накладывают свой отпечаток на рынок труда", - поделилась Наталия Павлюченко.
По ее словам, в Беларуси есть около 200 тыс. открытых вакансий, идет их планомерный рост. В текущем году он обусловлен, в том числе, изменением законодательства.
"Законом о занятости с начала текущего года предусмотрено обязательное размещение вакансий в общегосударственном банке вакансий, можно параллельно и на коммерческих ресурсах. Таким образом, мы получили одну точку, полноценную, масштабную, по которой мы можем оценить рынок труда", - обозначила министр.
Наталия Павлюченко:
С ростом вакансий также растут и предложения нанимателей по условиям оплаты труда, по условиям работы - на это есть запрос у соискателей. Динамика вакансии практически полностью соответствует динамике роста заработной платы, которая складывается по итогу первого квартала.
Она также привела данные по увеличению зарплаты в разных сферах: строительство - более 27 %, сельское хозяйство - более 23 %, промышленность - 17,1 %. Другие отрасли тоже не отстают. Как отметила Наталия Павлюченко, в стране уже 25 месяцев растут реальные доходы населения.