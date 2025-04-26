С октября 2024 года в Беларуси число занятых в экономике выросло на 37,5 тыс.

Сегодня рынок труда в Беларуси - это окно возможностей. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко на телеканале "Беларусь 1".

"Пятый месяц у нас растет количество занятых в экономике. С октября мы приросли на 37,5 тыс. занятых, демографические тенденции тоже накладывают свой отпечаток на рынок труда", - поделилась Наталия Павлюченко.

По ее словам, в Беларуси есть около 200 тыс. открытых вакансий, идет их планомерный рост. В текущем году он обусловлен, в том числе, изменением законодательства.

"Законом о занятости с начала текущего года предусмотрено обязательное размещение вакансий в общегосударственном банке вакансий, можно параллельно и на коммерческих ресурсах. Таким образом, мы получили одну точку, полноценную, масштабную, по которой мы можем оценить рынок труда", - обозначила министр.

Наталия Павлюченко:

С ростом вакансий также растут и предложения нанимателей по условиям оплаты труда, по условиям работы - на это есть запрос у соискателей. Динамика вакансии практически полностью соответствует динамике роста заработной платы, которая складывается по итогу первого квартала.