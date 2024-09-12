С уменьшением торгового оборота с Западом у Беларуси кратно вырос товарооборот с Востоком - Рыженков

С уменьшением торгового оборота с Западом у Беларуси кратно вырос товарооборот с Востоком. Об этом на "Первом информационном" заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"Время санкций, как говорит Президент, это и время возможностей, а не только ограничений, - отметил глава ведомства. - И санкции нам дали возможность посмотреть на себя под другим углом и посмотреть все-таки, где наши настоящие друзья, и обратившись внутрь себя, что нам надо развивать, каким путем идти, выстроить новую парадигму торгово-экономических отношений со всем миром".

Максим Рыженков:

"С уменьшением торгового оборота с Западом у Беларуси кратно вырос товарооборот с Востоком, что является отображением, что работают и наши дипломатические службы, внешнеторговые службы наших предприятий и организаций. Сегодня торговый оборот с Китаем выходит фактически на уровень торгового оборота со всем Европейским союзом. Вот это показатель нашей работы".

По словам министра, тот уровень контактов, отношений, реализации проектов, который достигнут с Китаем, Пакистаном, Индией, странами СНГ, Россией, прежде всего показывает, что ничего не поменялось с точки зрения международного позиционирования нашей страны по частоте контактов, вовлеченности в международные дела. Только вектор сместился.

Глава ведомства отметил, что недавно в Беларусь приезжал премьер-министр Китайской Народной Республики. У Президента был очень насыщенный график встреч с лидерами государств на саммите ШОС. "Мы вступили в такую серьезную организацию, в которой сегодня имеем не только право голоса, но и право участия во всех инициативах, во всех встречах, начиная от вопросов транспорта, транзита и заканчивая вопросами экономики, культурной сферы, человеческих контактов. А все это идет к развитию отношений между странами уже на двустороннем треке. Т.е. это хорошая площадка, на которой лишний раз мы можем со своими партнерами подвести итоги реализации неких проектов и наметить пути движения на будущее", - подчеркнул министр.

"Сейчас отрабатывается вопрос вступления Беларуси в БРИКС в качестве страны-партнера. Сегодня мы встречались уже с новым послом Китая. Он поделился с нами информацией, что уже консенсус достигнут в отношении, каким будет статус партнера. Теперь нам надо уже более активно работать с государствами - членами организации, чтобы этот статус на саммите БРИКС, который будет в Казани, где наш Президент будет принимать участие, был нам предоставлен", - рассказал он.