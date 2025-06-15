С заботой о главном: в Беларуси выстроена стратегическая охрана детства

Врачи, медсестры, фельдшеры в свой профессиональный праздник продолжают оказывать медицинскую помощь. Они круглосуточно дежурят на страже здоровья и жизни людей, заботятся и о самых маленьких пациентах.

Наталья Мазалевская исходит из потомственного рода учителей. Но вот уже как три года молодой специалист сохраняет здоровье и помогает выздороветь сотням маленьких белорусов. В педиатрию девушку привела детская мечта и безграничная любовь к детям.

Наталья Мазалевская, врач-педиатр 9-й детской поликлиники г. Минска:

"Я хотела работать с детьми, и вот я работаю и получаю от этого удовольствие. У нас проходит большое количество детей, которые обращаются за лечением, профилактикой, вакцинацией. В целом если взять - в летнее время около 20, в зимнее время это может доходить до 50 человек за время приема".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bfe0bc6-08fc-4f02-9ebf-979749842d7d/conversions/732ba641-9ae3-4dfe-b072-1527179898f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bfe0bc6-08fc-4f02-9ebf-979749842d7d/conversions/732ba641-9ae3-4dfe-b072-1527179898f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bfe0bc6-08fc-4f02-9ebf-979749842d7d/conversions/732ba641-9ae3-4dfe-b072-1527179898f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bfe0bc6-08fc-4f02-9ebf-979749842d7d/conversions/732ba641-9ae3-4dfe-b072-1527179898f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Охрана материнства и детства в Беларуси - это направление с приставкой "стратегическое". 9-я детская поликлиника является тому ярким подтверждением. Новое здание дворца здоровья открыли в 2022 году. Сегодня здесь оказывают многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям и подросткам из Партизанского района Минска, а также Ленинского и Заводского районов. Всего на обслуживании насчитывается около 14 тыс. детей.

Алла Герасименко, главврач 9-й детской поликлиники г. Минска:

"Дети - это наше все, это наше будущее. Мы прикладываем максимум усилий, для того, чтобы сохранить и укрепить их здоровье. Для этого проводятся ежегодная диспансеризация, скрининговые методы для раннего выявления каких-либо патологических изменений. Чем раньше выявил, тем лучше результат лечения".

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Это золотое правило, которого в 9-й поликлинике придерживаются и врачи, и родители. Только в стоматологическом отделении в среднем за год насчитывается 26 тыс. посещений. Половина из них - профилактического характера.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24c6b0-dc8c-4023-9992-f8cf79a2767f/conversions/4de82b8f-f96a-4820-9ee5-6bd4f0eee4ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24c6b0-dc8c-4023-9992-f8cf79a2767f/conversions/4de82b8f-f96a-4820-9ee5-6bd4f0eee4ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24c6b0-dc8c-4023-9992-f8cf79a2767f/conversions/4de82b8f-f96a-4820-9ee5-6bd4f0eee4ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24c6b0-dc8c-4023-9992-f8cf79a2767f/conversions/4de82b8f-f96a-4820-9ee5-6bd4f0eee4ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Качинская, заведующая стоматологическим отделением 9-й детской поликлиники г. Минска:

"Самое главное - это профилактика. Учитывая, что мы сейчас и обучаем, и уделяем очень большое внимание именно профилактике, начиная с периода беременности. Кто уделяет большое внимание, тот выходит без слез".

Самая высокая награда для врачей - хорошее самочувствие их маленьких пациентов. А родители и юные белорусы с благодарностью принимают заботу о детях.

Матвей Деменков, пациент 9-й детской поликлиники г. Минска:

"Наши врачи хорошие. Всегда идешь с хорошими намерениями, потому что знаешь - тебе помогут. Не каждая поликлиника такая красивая".

Наталья Аникеева, мама пациентки:

"Поликлиника новая, очень просторная, нам нравится. У нас трое детей в семье, все выросли в этой поликлинике".

Виктория Кондратьева, мама пациента:

"С поликлиникой столкнулись год назад - искали аппаратное лечение, синоптофор. Это одна из немногих поликлиник, для меня она пока единственная, которую мы нашли, где ребенку смогли оказать эту помощь. Нравится детская комната, есть чем занять младшего ребенка, пока старший делает процедуру".