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Сафаров: Ирано-израильский конфликт выйдет за границы Ближнего Востока
Удар по Ирану, если он все-таки будет осуществлен, вовлечет в конфликт не только страны Ближнего Востока.
Как отмечают эксперты, в противостояние будут втянуты и другие страны, его эхо отзовется далеко за океаном.
Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана (Россия):
"Если Иран будет вовлечен, то американцы Израиль не оставят на съедение Ирану, американцы будут вовлечены в процесс. И израильтяне потом будут в общем потирать руки и смеяться над тем, как, собственно говоря, американцы воюют с Ираном или Иран с американцами. Это такой масштаб военного противостояния, что просто-напросто автоматом, естественным образом будут вовлечены и многие другие государства, поскольку будут задеты и будет нанесен ущерб интересам очень многих государств боком или напрямую".
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