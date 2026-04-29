Самарин: Выборы в Конгресс США будут очень сложными
Республиканцам будет тяжело отстоять большинство на выборах в Конгрессе США на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Своим мнением поделился американский политолог Стив Самарин.
"Мы ожидаем, что выборы будут очень сложными, и мы видим, что тот формат, в котором всегда проходили встречи с избирателями, сейчас находится в глубоком кризисе, - сказал он. - Вот так просто взять и выйти к избирателям теперь отваживаются немногие, поскольку то, что происходило сначала в Венесуэле, а потом в Иране и Ливане, и многие другие события у нас (как внутренние, так и внешние) создают колоссальное напряжение внутри общества".
Политолог отметил, что в США наблюдается очень сильная политическая турбулентность, поэтому выборы в период такой турбулентности будут очень сложными, и нельзя гарантировать, что эпизодов, подобных тому, что было в Washington Hilton (в ночь на 26 апреля в отеле, где проходил ужин с участием президента США, произошла стрельба. - Прим. ред.) не повторится.