Самая зрелищная часть торжества на 9 Мая. Над Минским морем прошла первая тренировка авиапарада

На Заславском водохранилище очень ветрено, но это не пугает всех, кто здесь собрался, чтобы устроить яркое шоу в небе. Тренировка уже закончилась, она, как всегда, проходит очень быстро.

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Всего в параде принимает участие 8 групп воздушных судов. Техника разная - от вертолетов до самолетов-штурмовиков и истребителей. Соответственно, скорость полета тоже разная - от 60 до 500 км/ч. Это требует от летчиков высокого мастерства, чтобы лететь в строго выстроенном порядке.

Поэтому за штурвалом только опытные белорусские и российские пилоты. Российские воздушные космические силы представляют самолеты Су-30. Они летят предпоследними. Ну а завершают военный показ белорусы. Это военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении самолетов Л-39. Общий показ в небе займет около 5 минут.

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Андрей Рачков, начальник штаба управления авиации - первый заместитель начальника авиации ВС Беларуси:

"До этого все экипажи готовились на своих аэродромах постоянного базирования. Походили подготовку в рамках боевой подготовки, слаживания экипажей, сначала пар, потом звеньев и групповую. Сегодня была первая тренировка совместных боевых порядков. До этого экипажи готовились на аэродромах постоянного базирования. Основная сложность заключается в том, что группы выполняют взлеты с разных аэродромов и площадок".