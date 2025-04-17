Самый большой мурал открыли в Могилеве. Чему посвятили настенную живопись

Самую большую картину на экотему нарисовали в Могилеве. Мурал украсил 10-этажный дом на Минском шоссе. Инициатор - Министерство лесного хозяйства. Изображен специалист и ребенок, символ преемственности поколений, на фоне главного богатства страны.





Актуальности событию придали и масштабы лесовосстановления в регионе - от ветровалов и буреломов расчищены тысячи гектаров. Более миллиона новых деревьев было высажено за время акции "Дай лесу новае жыццё".