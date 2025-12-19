"Самое главное - цифровизация повседневной жизни" - белорусы о содержании Послания Президента

За ходом ВНС наблюдали белорусы по всей стране, а сейчас активно обсуждают основные тезисы выступления Александра Лукашенко.

Важнейшее общественно-политическое событие не обошло стороной студентов, слушателей и преподавателей Академии управления при Президенте Беларуси. В каждом учебном корпусе, а также в холлах, организовали просмотр видеотрансляции второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Послание главы государства вызвало живой отклик в сердцах будущих управленцев.

Иван Филиппов, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

"Мне, как представителю молодежи, особенно понравился момент о поддержании молодежных и инновационных проектов, потому что наша молодежь славится своей креативностью, и это очень хорошо, что в нашей стране есть возможность для талантливых ребят. Наша идея - это как свежий вдох для нашей страны. Мы должны объединяться, и совместными усилиями мы сможем сделать что-нибудь для нашей страны".

Екатерина Лапицкая, слушатель Академии управления при Президенте Беларуси:

"Самое главное - это цифровизация повседневной жизни. В стране, я согласна с Александром Григорьевичем Лукашенко, должна быть создана единая система, которая позволит людям оперативно по одному номеру, либо по телефону, либо через интернет решить любую бытовую проблему или записаться к врачу, потому что, к сожалению, слишком много удаленных сервисов сейчас. Хочется, чтобы было что-то одно".