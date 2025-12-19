"Самое оптимистичное за последние несколько лет" - Абухович о Послании Президента

Если оперативно прибывший в Беларусь гиперзвуковой "Орешник" - это оружие, которое физически смыкает щит от любой угрозы, то стратегическое послание Лукашенко на ВНС - его смысловой двойник, который в один момент захлопнул информационное пространство для любых сомнений в будущем страны.

Экономика - тоже оружие, тоже щит обороны. Послание Президента ударило (в хорошем смысле) сразу по нескольким целям. И начиналось оно не с осторожных намеков, а с череды разорвавшихся смысловых снарядов, где каждая фраза была подобна удару кузнечного молота по наковальне будущего.

И тут каждый кузнец своего счастья. Пробежимся по президентским тезисам о приоритетах Беларуси на ближайшую перспективу.

Суверенитет как закалка и стратегия: кузница вместо кухни

Президент ставит во главу угла технологический суверенитет. Это наш ответ на "опыт так называемого сотрудничества с Западом". Когда нам говорили, - закрывайте предприятия, все можно купить у тех, кто это производит лучше. Свободный рынок. Но только на деле он оказался хуже звонка из политбюро. Когда нужно, Запад включает санкционный пресс. Он полагал, что мы согнемся. Ошибся. Мы закалились. И возник принцип: что можно сделать здесь - должно быть сделано здесь. Но произвести все невозможно. Однако критически важно объединять компетенции с проверенными партнерами. Глупо изобретать все. Локализация и кооперация - вот разумная формула. Сотрудничаем в этом смысле с традиционным и новыми союзниками. И не сырье везем за бугор, а цепочку завершаем дома, привлекая к себе мир. Национальный цифровой суверенитет и в IT-индустрии. Расширяем технопарки по всем регионам - это рассадники этого самого суверенитета. Кровь экономики - энергия. И Беларусь больше не на донорском аппарате зарубежных поставок. Идем дальше - развиваем электротранспорт и все остальное. Цифры, которые озвучил Президент в АПК, - уже серьезнейшие достижения нашего села, которые не случайны, а только растут год от года. АПК уже не просто отрасль, это продовольственный полк, который принес в этом году более 9 млрд долларов экспортной выручки. И здесь - установка на суверенитет. То есть самодостаточность и независимость. Это два слова красной нитью проходят через все Послание.

Юлия Абухович, аналитик, начальник образовательного центра "Аксиос" ОАО "Гипросвязь":

"Сразу хочу сказать: на мой взгляд, это Послание - самое оптимистичное за последние несколько лет. Если раньше они были довольно тяжелыми, сосредоточенными на трудностях и вызовах, то сегодня Президент говорил о проблемах, но при этом он говорил о том, что у нас есть реальные достижения, которые помогут с этими трудностями справиться. Подтверждается тезис о том, что не надо делать какие-то глобальные проекты в государстве - их не всегда это можно потянуть: дорого, затратно и невыгодно. Нам важно уметь участвовать в тех процессах, которые помогут создавать серьезные производства. И все остальные тезисы - прибыльное производство, энергетическая самостоятельность, бережливость и качество, эффективность продаж и торговли, потребительский рынок, туризм и развитие регионов - в основу всего была положена экономика".

Качество и бережливость: идеология марки "Сделано в Беларуси"

Теперь о не вполне материальных вещах, но от них как раз материальные блага очень сильно зависят. Бережливость и качество - это не просто лозунг. Мир использует бережливый менеджмент, а у нас его внедрение пока фрагментарно. Знак качества должен стать не просто наклейкой, а знаком доверия. Это идеология: белорусское - значит, надежное, продуманное, без переплаты за брак и неэффективность. Внешняя торговля - это фронт, где нужно закреплять успехи. Оборот растет, но нужно активнее поддерживать отечественного производителя, создавая ему преимущества на внутреннем рынке. Туризм - это второй, мирный фронт продвижения страны. Уже сейчас он дает 2,4 % ВВП, но потенциал больше. Его надо раскрыть. Речь не только о замках и Брестской крепости. Это и агротуризм, и промышленный туризм, и лечебно-оздоровительный. Развитие регионов через туризм диверсифицирует экономику, создаст новые точки роста по всей стране.

Так в чем же направленность Послания? Это проект построения устойчивого государства в эпоху турбулентности.

Лукашенко обозначает горизонты будущего, где Беларусь - не периферия чьих-то глобальных цепочек, а самостоятельный, технологичный, сытый и энергетически независимый центр силы. Белорусы доказали, что могут собирать отличные картофелеуборочные комбайны, урожаи, создавать IT-программы. Их сила - в прагматичном упорстве, в умении работать на земле и за пультом станка с ЧПУ.