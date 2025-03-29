Самолет с белорусскими спасателями вылетел в Мьянму

Борт со спасателями республиканского отряда специального назначения (РОСН) "ЗУБР" МЧС Беларуси вылетел с аэродрома Мачулищи для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательных и других неотложных работ пострадавшей от землетрясения Республике Союз Мьянма, пишет БЕЛТА.

"Вчера в Мьянме произошло достаточно сильное землетрясение. Глава нашего государства отреагировал и поставил задачу привести РОСН "ЗУБР" в режим повышенной боевой готовности. Сегодня поступил международный запрос от Мьянмы, и мы отправляем первую часть отряда - 33 человека, 2 кинологических расчета, 2 единицы техники, экипировку и оборудование для оказания помощи людям, которые попали в беду. В ближайшее время, ориентировочно в понедельник или вторник, будет отправлена вторая часть отряда. И третий этап - это отправка гуманитарной помощи", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.