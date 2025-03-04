Самые интересные уголовные дела и секреты сыщиков разных поколений - подробности 4 марта

"Сегодня мы говорим о снижении уровня зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска. У нас появилась возможность вернуться к преступлениям прошлых лет в прямом смысле слова. Сегодня свежим взглядом мы находим где-то и вещественные доказательства, которые в то время не были исследованы, потому что не было способов и методов. Если говорить сухо в цифрах, то за прошлый год нами раскрыто практически 600 преступлений прошлых лет, из них 48 тяжких, особо тяжких, и в эту цифру входит 17 убийств".