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Самые интересные уголовные дела и секреты сыщиков разных поколений - подробности 4 марта
Ко Дню милиции корреспонденты "Первого информационного" подготовили специальный репортаж о службе уголовного розыска.
Авторы рассказали не только про самые интересные уголовные дела последних десятилетий, но и приоткрыли завесу тайны над оперативными секретами сыщиков разных поколений.
Александр Копишев, начальник главного управления уголовного розыска КМ МВД Беларуси:
"Сегодня мы говорим о снижении уровня зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска. У нас появилась возможность вернуться к преступлениям прошлых лет в прямом смысле слова. Сегодня свежим взглядом мы находим где-то и вещественные доказательства, которые в то время не были исследованы, потому что не было способов и методов. Если говорить сухо в цифрах, то за прошлый год нами раскрыто практически 600 преступлений прошлых лет, из них 48 тяжких, особо тяжких, и в эту цифру входит 17 убийств".
Специальный репортаж о буднях уголовного розыска смотрите на "Первом информационном".