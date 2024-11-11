Самые яркие первые часы нового года в Минске можно будет провести на 20 праздничных локациях

Белорусы в ожидании Нового года. А как насчет встретить 2025-й вместе? Самые яркие первые часы нового года в одном только Минске можно будет провести на 20 праздничных локациях. В программе щедрый "Калядны кірмаш", снежный музыкальный фестиваль и знаменитые хедлайнеры. Во всех районах столицы будет царить волшебство. Поэтому свою локацию подберет любой.

Минск в ожидании Нового года. Атмосфера в городе волшебная. Одна из самых ярких и шумных локаций расположилась у Дворца спорта. Здесь щедрый "Калядны кірмаш" встречает с новогодними сувенирами, теплыми напитками и ароматной выпечкой. И музыкальное шоу с новогодними хитами. Все в предвкушении 2025 года.

Здесь можно вести обратный отсчет и в большой компании встречать волшебный, всеми любимый праздник. Уже в первые минуты нового 2025 года зазвучит снежный музыкальный фестиваль. Акцент организаторы сделали на молодые таланты. На новогоднюю сцену выйдут участники популярного музыкального телешоу "Фактор.by", а также победители республиканских конкурсов. Услышим не только хиты последних лет, но и любимую классику в современной обработке. А самых стойких ждет продолжение.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"Работа площадки организована с 19:00 до 22:00. Подготовлена интересная программа: будут известные исполнители, творческие коллективы. И, кнечно же, такой сюрприз для жителей и гостей столицы - у нас будет выступать хедлайнер Олег Майами. Информацию можно узнать на сайте Мингорисполкома. Поэтому мы приглашаем всех жителей и гостей столицы отметить этот праздник вместе весело и интересно".