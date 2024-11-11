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Самые яркие первые часы нового года в Минске можно будет провести на 20 праздничных локациях
Автор:Карина Гуревич
Белорусы в ожидании Нового года. А как насчет встретить 2025-й вместе? Самые яркие первые часы нового года в одном только Минске можно будет провести на 20 праздничных локациях. В программе щедрый "Калядны кірмаш", снежный музыкальный фестиваль и знаменитые хедлайнеры. Во всех районах столицы будет царить волшебство. Поэтому свою локацию подберет любой.
Минск в ожидании Нового года. Атмосфера в городе волшебная. Одна из самых ярких и шумных локаций расположилась у Дворца спорта. Здесь щедрый "Калядны кірмаш" встречает с новогодними сувенирами, теплыми напитками и ароматной выпечкой. И музыкальное шоу с новогодними хитами. Все в предвкушении 2025 года.
Здесь можно вести обратный отсчет и в большой компании встречать волшебный, всеми любимый праздник. Уже в первые минуты нового 2025 года зазвучит снежный музыкальный фестиваль. Акцент организаторы сделали на молодые таланты. На новогоднюю сцену выйдут участники популярного музыкального телешоу "Фактор.by", а также победители республиканских конкурсов. Услышим не только хиты последних лет, но и любимую классику в современной обработке. А самых стойких ждет продолжение.
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
"Работа площадки организована с 19:00 до 22:00. Подготовлена интересная программа: будут известные исполнители, творческие коллективы. И, кнечно же, такой сюрприз для жителей и гостей столицы - у нас будет выступать хедлайнер Олег Майами. Информацию можно узнать на сайте Мингорисполкома. Поэтому мы приглашаем всех жителей и гостей столицы отметить этот праздник вместе весело и интересно".
В новогоднюю ночь волшебство будет царить во всех районах города. Праздничные площадки формата "мини" там будут шуметь до 2 часов ночи, а в центре Минска хороводы у главной елки смело можно водить до 4 часов утра. После этого городской транспорт доставит всех домой. Праздничный график составили с учетом новогодних гуляний.
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