Санаторий на берегу Минского моря - как студенты отдыхают и лечатся в "Политехнике"

Санаторий-профилакторий БНТУ "Политехник", расположенный в 10 км от столицы на берегу Минского моря, предлагает студентам и сотрудникам вузов возможность совместить лечение и отдых. Ежегодно сюда приезжает множество студентов, чтобы поправить здоровье и отдохнуть от городской суеты.

Как попасть в "Политехник"

Для того чтобы получить путевку, студентам и сотрудникам вузов необходимо собрать несколько документов - медицинскую справку с указанием профиля заболеваний и выписку из медицинской карты. После этого нужно обратиться к руководителям профкомов факультетов в вузах, где можно написать заявление о предоставлении путевки.

Фото: БНТУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c53af12-6738-4f8f-9591-70a4269099d1/conversions/05fb393b-4b4f-46e3-b15b-e7a2a1b76c2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c53af12-6738-4f8f-9591-70a4269099d1/conversions/05fb393b-4b4f-46e3-b15b-e7a2a1b76c2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c53af12-6738-4f8f-9591-70a4269099d1/conversions/05fb393b-4b4f-46e3-b15b-e7a2a1b76c2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c53af12-6738-4f8f-9591-70a4269099d1/conversions/05fb393b-4b4f-46e3-b15b-e7a2a1b76c2e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БНТУ

Оксана Серекова, работница профилактория "Политехник", отметила: "Летом сотрудники и студенты вузов сюда не приезжают. Здесь детский летний лагерь. Что касается иностранных студентов, если они учатся в вузе, то они тоже могут оформить путевку и приехать к нам".

Лечебные процедуры и питание

"Политехник" предлагает различные медицинские процедуры, направленные на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания и пищеварения.

Среди доступных процедур: фитотерапия, сухие углекислые ванны, ингаляции, электролечение, магнитотерапия, лазеротерапия, подводный и ручной массаж, а также лечебная физкультура.

Питание в профилактории трехразовое с возможностью выбора смены. График приема пищи варьируется в зависимости от смены, а в выходные и праздничные дни время немного смещается.

Инфраструктура и досуг

На территории "Политехника" есть все необходимое для активного отдыха: стадион, спортивные площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и бадминтона. Также оборудованы автостоянки для удобства гостей. Доступны настольный теннис, бильярд, шашки и шахматы. Вечером проводятся квизы, мастер-классы и дискотеки.

Проживание предоставляется в комнатах вместимостью до 4 человек, однако можно разместиться и группой из 2-3 человек. Санузлы расположены на каждом этаже, а душевые - в подвале. Для многих студентов, особенно иногородних, такие условия привычны, а вот минчанам может потребоваться время для адаптации.

Транспортная доступность

От БНТУ до профилактория курсирует бесплатный автобус, что удобно для студентов, которые продолжают учиться во время пребывания в "Политехнике". Также можно доехать пригородным автобусом, который останавливается рядом с санаторием-профилакторием и довозит до станции метро "Пушкинская".

Что думают сами студенты

Студенты, которые уже успели побывать в санатории-профилактории "Политехник" делятся своими впечатлениями. Так, студентка второго курса факультета журналистики БГУ Дарья Сикорская лечится там уже не первый раз. Она с радостью рассказала обо всех плюсах санатория-профилактория "Политехник": "Я очень рада, что у меня вновь появилась возможность поехать в "Политехник". Для меня это место силы и вдохновения. Приехав сюда, я была рада увидеть тех же работников, что и в прошлом году, потому что они очень добрые и понимающие люди. Плюсов здесь много: и оздоровление, и новые знакомства, и приятное времяпрепровождение. Хочу отметить хорошую организацию отдыха. О минусах ничего не могу сказать, так как для меня их здесь нет. Мне нравится проводить время вдалеке от шумного города, чтобы перезарядить разум. В планах вернуться сюда через год".

"В этот санаторий я приехала, потому что хотела подправить здоровье и отвлечься от суеты большого города. "Политехник" - приятное место для отдыха, хотя он, конечно, понравится не всем, - описала свои впечатления Александра Богданова, студентка первого курса факультета географии и геоинформатики БГУ. - Для меня большой плюс в том, что не надо готовить. Из минусов могу выделить ранние подъемы на завтрак, в особенности когда нужно ездить на учебу. Также довольно много времени уходит на дорогу до университета и обратно. В целом мои ожидания оправдались, и я довольна отдыхом в профилактории".

"Расположение профилактория хорошее - недалеко от Минска, но в то же время это тихое и спокойное место рядом с лесом. Процедуры неплохие. Из минусов - комнаты не везде современные, питание не очень разнообразное, да и развлечений не так уж много. В целом мне понравилось, я не ждал чего-то особенного, поэтому остался доволен. Отдохнул, подышал свежим воздухом, походил на процедуры. Недостатки были, но не критичные. Главное - позитивный настрой и хорошая компания!" - поделился мнением студент второго курса автотракторного факультета БНТУ Владислав Шпилевский. Он приехал в "Политехник" по совету старшекурсников и не разочаровался в сделанном выборе.

Графики заездов могут меняться, поэтому перед посещением рекомендуется уточнить актуальную информацию по указанному ниже телефону или у руководителей профкомов факультетов в вузах.