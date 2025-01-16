Санкции Запада не влияют на восприятие сербами Беларуси как стратегически значимого партнера

Сербы считают наиболее перспективными направлениями сотрудничества с Беларусью сельское хозяйство, продовольствие, торговлю. Такие данные социологического исследования озвучил старший научный сотрудник, директор Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Сербии Душан Пророкович, сообщает БЕЛТА.



Перспективным в глазах сербов видится развитие долгосрочных отношений между Сербией и Беларусью, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия (51,3 %), торговли (28,6 %) и машиностроения (26,6 %).



В рамках экономических отношений сербы подчеркивают значимость развития торговли и более широкой представленности продукции обеих стран на рынках Беларуси и Сербии.

При этом в числе наиболее известных белорусских брендов названы лидеры машиностроения (МАЗ, МТЗ), флагманы бытовой техники ("Атлант", "Гефест"), производители косметических средств ("Белита") и кондитерских изделий ("Коммунарка").





Примечательно, что оказываемое на Беларусь санкционное давление Запада не влияет на восприятие сербами Беларуси как стратегически значимого партнера. Приоритетными направлениями развития сотрудничества в социальной сфере, по мнению сербов, выступают образование, туризм, культура и религия.

Сербы также считают необходимым развивать сотрудничество с Беларусью в таких сферах, как производство (80,9 %), образование и наука (78,7 %), торгово-экономическая сфера (77,8 %), туризм (70,2 %), культура (67,3 %), общество (64,1 %), религия (56,4 %), сфера финансов (40,1 %).

"Для нас было очень интересно увидеть, что наше общество, граждане думают о Беларуси. Для меня самое важное, что это первый шаг для следующих исследований. Нам нужно подумать не только на политическом, но и на научном уровне, как достичь прогресса, развития двусторонних отношений с дружественными государствами. Беларусь здесь - на первой линии. И первый шаг - данное исследование, - рассказал Душан Пророкович. - Наше общество поддерживает сотрудничество с Республикой Беларусь. Сербия может быть окном для белорусской продукции в Евросоюз из-за договоров, которые у нас существуют с ЕС. А Беларусь может быть окном для нашего производства в ЕАЭС. Пространство для сотрудничества широкое. Можно делать совместные проекты в экономике. В Сербии хорошо работают ваши МАЗы, БелАЗы. В Сербии знают, что Беларусь - это агроиндустриальная сила. У вас очень сильный агропромышленный комплекс. А развитие сферы туризма поможет нам больше узнать друг о друге".

Развитие отношений с дружественными государствами требует постоянного учета общественного мнения и запросов. Один из способов - проведение встречных исследований: два социологических центра одновременно организуют каждый у себя в стране репрезентативный опрос по схожей методологии и предварительно согласованному инструментарию (анкете).