Санкции Запада не влияют на восприятие сербами Беларуси как стратегически значимого партнера

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Сербы считают наиболее перспективными направлениями сотрудничества с Беларусью сельское хозяйство, продовольствие, торговлю. Такие данные социологического исследования озвучил старший научный сотрудник, директор Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Сербии Душан Пророкович, сообщает БЕЛТА.
Перспективным в глазах сербов видится развитие долгосрочных отношений между Сербией и Беларусью, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия (51,3 %), торговли (28,6 %) и машиностроения (26,6 %).
В рамках экономических отношений сербы подчеркивают значимость развития торговли и более широкой представленности продукции обеих стран на рынках Беларуси и Сербии.
При этом в числе наиболее известных белорусских брендов названы лидеры машиностроения (МАЗ, МТЗ), флагманы бытовой техники ("Атлант", "Гефест"), производители косметических средств ("Белита") и кондитерских изделий ("Коммунарка").
Примечательно, что оказываемое на Беларусь санкционное давление Запада не влияет на восприятие сербами Беларуси как стратегически значимого партнера. Приоритетными направлениями развития сотрудничества в социальной сфере, по мнению сербов, выступают образование, туризм, культура и религия.
Сербы также считают необходимым развивать сотрудничество с Беларусью в таких сферах, как производство (80,9 %), образование и наука (78,7 %), торгово-экономическая сфера (77,8 %), туризм (70,2 %), культура (67,3 %), общество (64,1 %), религия (56,4 %), сфера финансов (40,1 %).
"Для нас было очень интересно увидеть, что наше общество, граждане думают о Беларуси. Для меня самое важное, что это первый шаг для следующих исследований. Нам нужно подумать не только на политическом, но и на научном уровне, как достичь прогресса, развития двусторонних отношений с дружественными государствами. Беларусь здесь - на первой линии. И первый шаг - данное исследование, - рассказал Душан Пророкович. - Наше общество поддерживает сотрудничество с Республикой Беларусь. Сербия может быть окном для белорусской продукции в Евросоюз из-за договоров, которые у нас существуют с ЕС. А Беларусь может быть окном для нашего производства в ЕАЭС. Пространство для сотрудничества широкое. Можно делать совместные проекты в экономике. В Сербии хорошо работают ваши МАЗы, БелАЗы. В Сербии знают, что Беларусь - это агроиндустриальная сила. У вас очень сильный агропромышленный комплекс. А развитие сферы туризма поможет нам больше узнать друг о друге".
Развитие отношений с дружественными государствами требует постоянного учета общественного мнения и запросов. Один из способов - проведение встречных исследований: два социологических центра одновременно организуют каждый у себя в стране репрезентативный опрос по схожей методологии и предварительно согласованному инструментарию (анкете).
В декабре 2024 года такое встречное исследование проведено между Беларусью и Сербией. В Сербии исследование организовано Институтом международной политики и экономики с привлечением независимого исследовательского центра House of Win, специализирующегося на проведении социологических и маркетинговых исследований.
Опрос проводился методом телефонного интервью (выборка - 1590 респондентов). В Республике Беларусь опрос провел Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета, который имеет большой опыт проведения подобных международных опросов в рамках изучения социально-экономических отношений. Опрос проводился методом поквартирного интервью (выборка - 1500 респондентов).
Основная цель - выявить особенности взаимного восприятия белорусов и сербов, определить наиболее перспективные направления сотрудничества и развития дружеских отношений между двумя странами. С учетом совпадения времени исследования с избирательной кампанией в Беларуси отдельный блок вопросов белорусской части исследования касался оценки гражданами социально-политической обстановки и приоритетных электоральных установок граждан.