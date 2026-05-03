Весна в этом году не перестает удивлять белорусов: сначала мартовская жара, затем апрельские заморозки. Каким будет май, еще предстоит узнать, но пока первые дни месяца радуют теплом. Кому точно такие капризы погоды идут на пользу, так это нашему лесному царству. В этом году грибной сезон начался непривычно рано. Если обычно первых весенних грибов ждут к середине апреля, то в этот раз лесные деликатесы появились еще в марте.

Богатый урожай и клюквы. Своими лесными трофеями белорусы активно делятся в социальных сетях. Видео с полными корзинами набирают сотни тысяч просмотров и лайков.

Богатый урожай и полные корзины - это то, ради чего тысячи белорусов отправляются вглубь лесных массивов. Однако за привычной тихой охотой все чаще скрываются настоящие природные загадки. Сюрпризы, которые преподносит нам природа в последние годы, заставляют удивляться даже опытных лесников.

На днях завершилось видео, где белоруска в Витебской области собрала даже не одну корзину клюквы. Такому щедрому урожаю люди в комментариях не поверили и лишь удивлялись: "Я впервые вижу, чтобы клюкву в апреле собирали. Она же еще цвести должна".

Мало кто догадывается, что весенние болота скрывают в себе настоящий витаминный клад. Эту стойкую ягоду в народе величают по-разному: "веснянка", "журавиха", "подснежница" и даже "северная вишня". Клюкве нипочем суровые морозы и снежные завалы, под белым одеялом она лишь набирает сладость. Сбор ягод в эту пору - древняя традиция.

Саркосцифа алая, сморчки, подосиновики - белорусские леса удивляют грибников ранним урожаем

"Она собирается осенью, но собирают ее не всю. Остается много на болотах, она перезимовывает, там кислоты немножко разрушаются, она становится слаще, вкуснее. Люди всегда ходили весной собирать на болото клюкву. Это витаминный продукт. Раньше ведь такого обилия продукта в магазинах как сейчас не было. И это было очень хорошим подспорьем в деревнях", - рассказала ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси Татьяна Курлович.

Помимо этого, в социальных сетях активно начали появляться ролики, где любители тихой охоты делятся своими грибными трофеями. Настоящий эксклюзив весеннего леса - саркосцифа алая. Пока другие грибы только готовятся к росту, эта "эльфова чаша" уже вовсю украшает лесные тропы. Свое народное название, в том числе и забавное "бабушкино ушко", гриб получил за свою форму, напоминающую бокал или кружку. Такую красавицу начали замечать грибники еще тогда, когда не успел растаять последний снег.

После бразды правления лесным царством передаются сморчкам и строчкам. К примеру, в Жабинковском районе грибники собрали полные корзины. Один заход в лес, и весенний деликатес уже на столе.

Грибное изобилие добралось и до центрального региона. Одним из первых в Минской области сморчки обнаружил Александр Горбацевич, эксперт с 15-летним стажем тихой охоты. За его лесными экспедициями в социальных сетях следят сотни тысяч подписчиков. И не зря. Уже на старте этого сезона Александру удалось собрать своего рода "флеш-рояль" - в его корзине оказались сразу все 4 вида весенних грибов.

А вот новость, которая заставит даже бывалых грибников не поверить своим глазам: на Гомельщине обнаружили подосиновики. И это в апреле, хотя традиционно первая волна этих грибов накрывает леса лишь в начале лета. Но такой сказочной находке есть простое объяснение.

"Это неестественно для природных условий, потому что подосиновики - это, так скажем, осенние грибы. Но объясняется это легко тем, что теплотрасса - это место, где почва постоянно прогрета. Зима у нас была снежная, влаги мицелию хватало. То есть мицелий всегда там находился. Соответственно, влага есть, почва прогрета, поэтому они и начали расти. То есть в этом нет ничего удивительного", - пояснила младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Ангелина Пенькевич.

А вот в Бобруйске в конце апреля белоруска нашла на лесной поляне целую армию первых маслят.

Погода белорусская переменчивая, со своими капризами. Прошлый декабрь, к примеру, больше напоминал весну: в лесах и на клумбах распустились цветы. Но после пришла настоящая зима: циклоны, снегопады, сугробы по колено, но и даже в такой крепкий минус грибники в феврале нашли на заиндевевших стволах деревьев вешенки и опята.

За последние годы лесная карта Беларуси значительно поменялась с грибным разнообразием. Из-за меняющегося климата в наших лесах стали массово появляться экзотические гости - грибы, которые раньше можно было встретить разве что в жарких южных странах.