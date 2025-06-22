Сеченов: Важно в такие памятные даты проводить подобные мероприятия

Необходимо помнить и сохранять память и народу России, и народу Беларуси, чтобы больше не повторить подобного - трагедии Великой Отечественной войны. Таким мнением поделился с журналистами председатель Думы города Томска Сергей Сеченов на молодежной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" в Гомеле, сообщает БЕЛТА.

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" уже традиционно собирает на рассвете возле братской могилы народных ополченцев и Героя Советского Союза Т. С. Бородина на ул. Баумана гомельчан разных поколений. Митинг у мемориала героям-ополченцам с зажжением лампад и возложением цветов к монументу прошел на рассвете в Гомеле в честь Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Рождение этого мирного утра вместе с гомельчанами встретил и председатель Думы города Томска. Сергей Сеченов подчеркнул, что такие акции не могут оставить равнодушными кого-либо.

"Конечно, меня переполняют абсолютно разные эмоции. И мероприятия, которые связаны с возложением цветов, сохранением памяти, мне очень близки, не только потому, что мы вспоминаем Великую Отечественную войну. Я сам участник специальной военной операции и понимаю, что такое война и насколько это страшно, знаю, что такое терять друзей. Сегодня мы вспоминаем о том дне в 1941 году, когда люди жили спокойно, наши народы жили под мирным небом - и вдруг грянула война, началась бомбежка, первые потери, оборвавшиеся жизни. Это необходимо помнить и нашему народу, и народу Беларуси, потому что у нас общие корни, общая история, чтобы больше не повторилось подобного", - отметил он.

Председатель Думы города Томска обратил внимание на тенденции последних лет.

"До начала специальной военной операции на машинах порой можно было встретить надписи: "Забыли 1941-й и 1945-й годы? Можем повторить". (Авторы этих. - Прим. БЕЛТА) "повторялок" не понимают, что такое война, насколько это страшно, что это далеко не романтика. Подрастающие поколения не должны думать, что война - это романтика, прекрасное место для подвигов. Нет, это ужасно, это потери, это кровь, страдания, искалеченные жизни и судьбы. Конечно, важно в такие памятные даты проводить подобные мероприятия. Для меня как представителя Российской Федерации очень значимо, что сегодня встретил этот рассвет на гомельской земле, ведь она очень сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны. Здесь каждый сантиметр земли - это действительно место силы, место боли, место скорби. Ведь некогда прекрасный город за военные годы превратился практически в руины, а сейчас расцветает и развивается", - заключил он.

Вместе с руководством области и города, а также молодежью и выпускниками школ Сергей Сеченов отпустил в небо белоснежный шар в форме голубя как символ мира и спокойствия для будущих поколений.