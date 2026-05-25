Секрета: Контакты Беларуси с США способствуют пробуждению в Европе

Взаимодействие Беларуси и США задает определенный вектор и стимулирует европейские государства к активизации контактов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в эфире "Первого информационного".

"Контакты (Минска. - Прим. ред.) с Вашингтоном в определенной степени задают тон, способствуют пробуждению коллег в Европе, скажем так, - отметил замглавы МИД. - С Вашингтоном вести диалог проще, на мой взгляд, чем с Европой. Потому что в Европе это 27 участников. В любой момент особым мнением или позицией отдельного государства можно перечеркнуть любые договоренности".

"С Вашингтоном же мы знаем, с кем имеем дело. Там единый центр принятия решений. Те решения, которые принимаются между Минском и Вашингтоном, реализуются и приобретают такие очертания - будь то в виде снятия санкций или решения вопросов по поставкам той или иной продукции", - продолжил он.