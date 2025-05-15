Секретами счастливого материнства поделились на форуме "Мама без фильтров"

Мама может все что угодно: успешно реализовать себя в материнстве, заниматься карьерой, поддерживать огонь в домашнем очаге. И полтысячи женщин, собравшиеся в Минске на форум "Мама без фильтров", яркое тому доказательство. Ежедневно они достигают высоких результатов в бизнесе, творчестве и спорте. И все это параллельно с воспитанием маленьких белорусов. Как удается балансировать? У каждой свой особенный секрет.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Большая заслуга еще моего мужа, потому что он полностью интегрирован в семью. Он очень много времени проводит с сыном и помогает мне тем самым где-то отвлекаться, потому что заниматься ребенком, я считаю, не легче, чем тренироваться. И я благодарна помощникам, которые есть рядом, потому что все-таки одной это было бы намного сложнее, я очень благодарна, что у меня есть такая помощь".

Ольга Лялина, участница форума "Мама без фильтров":

"На самом деле никаких секретов у меня нет. Я, конечно, тоже страдаю от выгорания регулярно. Наверное, один из секретов - это отвлекаться, переключаться, встречаться с людьми, с подругами, если они готовы встречаться, с мамами, с детками. Здорово, когда кто-то помогает по хозяйству, с детками - бабушки и дедушки. У нас, к сожалению, бабушка далеко, поэтому справляемся сами. У нас есть и гарантии со стороны государства. Мама может быть уверена, что будут ей выплаты и у нее декрет достаточно большой. Есть садики, есть группы ранние в садах с годика. В этом вопросе, конечно, мы защищены".

Объединить женщин, посвятивших себя материнству, - идея Виктории Окулевич. К честному разговору без прикрас ее подтолкнул собственный опыт родительства.

Виктория Окулевич, организатор форума "Мама без фильтров":

"Мне хотелось создать сегодня здесь такую атмосферу, теплую, домашнюю, дружественную, своеобразный мамский праздник, на который приехали мамы со своими детками. Мы организовали специально для этого все условия. У нас работает комната отдыха матери и ребенка. У нас приехали с детками до года. И я просто искренне восхищаюсь такими женщинами - активными, позитивными. И хотелось просто всех объединить в этот прекрасный Международный день семьи".

Мама-журналист

Работа на телевидении и материнство - взаимодополнение.

Среди участниц и спикеров первого форума мам была телеведущая и заместитель главного директора "Первого информационного" Ольга Макей. Для Ольги и ее супруга Сергея Гусаченко 15 мая в календаре - день особенный. Год назад именно в День семьи у медийной пары появился еще один смысл жизни - голубоглазый Тимофей.

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Ольга Макей, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Быть мамой - это, наверное, самая трудная профессия в мире. Я думаю, что каждая мама меня поддержит, особенно когда это маленький ребенок, когда ты не знаешь, что с ним делать, ты еще только учишься сама. Это все очень тяжело. Но мне кажется, для людей, которые привыкли всю жизнь работать, самое сложное - это взять и в какой-то момент остановиться, стать мамой. Но я продолжаю работать, я без этого не могу жить, это правда".

Ольга Макей в кадре была до последнего. На восьмом месяце беременности провела "Главный эфир" - правильно подобранный гардероб и ракурс съемки сделали свое дело. Телезрители и подумать не могли, что ведущая скоро станет мамой.

Ольга Макей:

"Будучи беременной, я участвовала в запуске нашего масштабного проекта "Время выбрало нас". Это большой проект - более 30 серий об истории Беларуси, начиная с 1991 года. Это очень серьезный проект. Я не могла его оставить. Это же тоже мой "ребенок". И буквально Тимофею был месяц, я с коляской приезжала на киностудию "Беларусьфильм", чтобы посмотреть, как там построили все декорации. Я вычитывала сценарии, общалась со всеми авторами, постоянно на телефоне, на звонках каждую свободную секунду. Спал малыш тогда не очень хорошо, времени у меня свободного было мало, но тем не менее".

Дочки-матери на телевидении

Вместе со зрителями радуется победам наших спортсменов или сопереживает поражениям Анна Эйсмонт. Она одновременно и ведущая спортивных новостей, и автор грандиозных проектов и тысяч сюжетов. А главный из них - дочь Иванка.

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Анна Эйсмонт, ведущая и специальный корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Моя Иванка выросла на телевидении, это точно можно сказать. Она здесь, наверное, была с того момента, как пошла ножками. И здесь за камерами (у меня даже есть фотография) она сидела в прямом эфире. "Панорама" в 9 вечера, и она тихонечко сидит. И как только она слышала отбивку финальную, она вскакивала, бежала ко мне и начинала импровизировать".

"У меня было одно воспоминание, когда я маленькая с мамой шла на эфир. И я сидела там на этом кресле и смотрела, как она идет в прямой эфир. Мне было очень интересно наблюдать за этой аппаратурой. Мне вообще очень нравилось там", - поделилась воспоминанием Иванка.