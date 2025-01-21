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Секретарь ЦИК объяснила, как можно проголосовать не по месту регистрации избирателя

Свой выбор досрочно 21 января сделала секретарь ЦИК Елена Балдовская. Она пришла на участок № 13 в Боровлянской гимназии и лично убедилась, что наблюдатели внимательно следили за происходящим.

Елена Балдовская:

"Списки составляются исходя из места регистрации либо по месту пребывания (прописки временной или постоянной) избирателя. Вместе с тем закон позволяет голосовать не по месту регистрации лишь в том случае, если гражданин предоставит в участковую комиссию документ, который подтвердит его проживание на территории соответствующего участка. Просто так комиссия не может включить человека в список для голосования. Самым распространенным документом является договор найма".

В Боровлянской гимназии, где находится участок для голосования, ожидают более 2 тыс. избирателей, 25 из них будут голосовать впервые. Для них подготовили тематический подарок - книгу "Символы суверенной Беларуси" и футболку.

Елена Балдовскаявыборы Президентадосрочное голосование