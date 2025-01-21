Секретарь ЦИК объяснила, как можно проголосовать не по месту регистрации избирателя

"Списки составляются исходя из места регистрации либо по месту пребывания (прописки временной или постоянной) избирателя. Вместе с тем закон позволяет голосовать не по месту регистрации лишь в том случае, если гражданин предоставит в участковую комиссию документ, который подтвердит его проживание на территории соответствующего участка. Просто так комиссия не может включить человека в список для голосования. Самым распространенным документом является договор найма".