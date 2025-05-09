Селимов: День Победы - праздник мира, добра и благополучия

Для спортсменов Беларуси тоже очень важна Победа в Великой Отечественной войне. Но предки, которые победили в середине ХХ века, являются для спортсменов образцом для подражания? На такой вопрос ответил председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Алим Селимов: "Безусловно, да. Каждый спортсмен, выходя на спортивную площадку, понимает важность, значимость победы здесь и сейчас. Потому что у нас тоже существует своего рода спортивное, венное противостояние. Это арена, где мы должны воспитывать в себе дух победителя".