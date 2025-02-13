Семибратов: ЕС и Украина являются не более чем объектами высшей политики

Разговор Путина и Трампа активно комментируют эксперты. Например, высказывается мнение, что Европа потеряла центральную роль в вопросе конфликта в Украине и ей необходимо смириться с этим.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Уже ни для кого не является большим секретом история, связанная с украинизацией Европы, европейской политики. Нынешняя реакция глав МИД европейских стран, той же самой Анналены Бербок (министра иностранных дел Германии - Прим. ред.) мне напоминает старую украинскую кричалку еще, наверное, 2014 года: "А нас-то за что?" То, что Киев лишили субъектности в рамках переговоров по линии Путин - Трамп, эта история их явно устраивает, но их не устраивает то, что им даже не предлагают приставного стульчика, дабы посидеть на переговорах и внести свою лепту".