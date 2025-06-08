3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Семибратов: Президенты Беларуси и России пользуются уважением у Китая
Китай является важным экономическим партнером для всего Союзного государства. Таким мнением поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Он также подчеркнул, что кроме деловых связей Беларусь и КНР объединяет уважение к своему прошлому, к своей истории.
"Конечно же, китайцы будут с большим уважением относиться к решимости Александра Лукашенко сохранить историческое прошлое. С китайцами у нас очень много общего именно в советском прошлом. И китайцы еще сами по себе очень трепетно относятся к своему прошлому", - заметил Евгений Семибратов.
По его словам, те народы, которые либо не знают своей истории, либо отказываются от нее (как это происходит сейчас в Украине), у китайцев ничего кроме презрения не вызывают.
"Именно поэтому такие президенты, как Лукашенко и Путин действительно будут пользоваться уважением представителей древнейшей, наверное, нации, по крайней мере, цивилизации из ныне существующих - такой, как Китай", - резюмировал Евгений Семибратов.