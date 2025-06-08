Семибратов: Президенты Беларуси и России пользуются уважением у Китая

Китай является важным экономическим партнером для всего Союзного государства. Таким мнением поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Он также подчеркнул, что кроме деловых связей Беларусь и КНР объединяет уважение к своему прошлому, к своей истории.

"Конечно же, китайцы будут с большим уважением относиться к решимости Александра Лукашенко сохранить историческое прошлое. С китайцами у нас очень много общего именно в советском прошлом. И китайцы еще сами по себе очень трепетно относятся к своему прошлому", - заметил Евгений Семибратов.

По его словам, те народы, которые либо не знают своей истории, либо отказываются от нее (как это происходит сейчас в Украине), у китайцев ничего кроме презрения не вызывают.