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Сенаторам Беларуси презентовали книгу "Наш Президент" - для многих в стране она станет настольной
Книга "Наш Президент" будет для многих в стране настольной. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова провела встречу с авторами издания.
30 января сенаторам презентовали книгу. В ней собраны уникальные документы, связанные с лидером Беларуси - Александром Лукашенко. Это своеобразная фотолетопись нашей страны последних десятилетий. В специальных конвертах приложены копии уникальных личных документов Президента: зачетка студента, похвальная грамота, рукописные заметки. Многие из материалов и фотографий публикуются впервые.
Я абсолютно уверена, что прочитать эту книгу должен каждый белорус. Ведь выборы показали, что Президент - это действительно наш Президент, народный Президент.
"Как и говорит Александр Лукашенко, президентами не становятся, а рождаются. И эти личностные качества, которые были у главы государства с юных лет, развивались. Мы видели, как он развивал себя в качестве педагога, пограничника, примерял форму и стоял на страже нашей Родины. Сейчас это грамотный политик, мировой лидер. И сегодня каждый житель страны гордится, что у нас такой Президент", - считает член Постоянной комиссии Совета Республики Алла Смоляк.
Найти книгу "Наш Президент" можно в магазинах "Мерч Первого", "Светоч". В ближайшее время она появится и в регионах.