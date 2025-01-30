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Сенаторам Беларуси презентовали книгу "Наш Президент" - для многих в стране она станет настольной

Книга "Наш Президент" будет для многих в стране настольной. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова провела встречу с авторами издания.

30 января сенаторам презентовали книгу. В ней собраны уникальные документы, связанные с лидером Беларуси - Александром Лукашенко. Это своеобразная фотолетопись нашей страны последних десятилетий. В специальных конвертах приложены копии уникальных личных документов Президента: зачетка студента, похвальная грамота, рукописные заметки. Многие из материалов и фотографий публикуются впервые.

Я абсолютно уверена, что прочитать эту книгу должен каждый белорус. Ведь выборы показали, что Президент - это действительно наш Президент, народный Президент.
Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

"Как и говорит Александр Лукашенко, президентами не становятся, а рождаются. И эти личностные качества, которые были у главы государства с юных лет, развивались. Мы видели, как он развивал себя в качестве педагога, пограничника, примерял форму и стоял на страже нашей Родины. Сейчас это грамотный политик, мировой лидер. И сегодня каждый житель страны гордится, что у нас такой Президент", - считает член Постоянной комиссии Совета Республики Алла Смоляк.

Найти книгу "Наш Президент" можно в магазинах "Мерч Первого", "Светоч". В ближайшее время она появится и в регионах.

Наш ПрезидентАлександр Лукашенко