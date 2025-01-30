Сенаторам Беларуси презентовали книгу "Наш Президент" - для многих в стране она станет настольной

Я абсолютно уверена, что прочитать эту книгу должен каждый белорус. Ведь выборы показали, что Президент - это действительно наш Президент, народный Президент.

"Как и говорит Александр Лукашенко, президентами не становятся, а рождаются. И эти личностные качества, которые были у главы государства с юных лет, развивались. Мы видели, как он развивал себя в качестве педагога, пограничника, примерял форму и стоял на страже нашей Родины. Сейчас это грамотный политик, мировой лидер. И сегодня каждый житель страны гордится, что у нас такой Президент", - считает член Постоянной комиссии Совета Республики Алла Смоляк.