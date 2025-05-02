Сенаторы одобрили законопроект об амнистии, в документе есть новации

Амнистия - это очередная демонстрация акта гуманизма со стороны государства к тем, кто оступился, но раскаялся и своим поведением доказал, что встал на путь исправления. Об этом заявил Иван Кубраков на заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания.

2 мая сенаторы одобрили законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы. Шанс на новую жизнь получат 7630 осужденных. Это уже четвертая амнистия за пять лет. Документ сохранил ключевые подходы, но есть и новации.

Предлагается сократить срок наказания на один год ранее несудимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Исключение - это преступления, повлекшие смерть человека. Также уменьшат срок наказания женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, не лишенным родительских прав. Кроме того, под амнистию попадают и те, кто совершил коррупционные преступления. Главное то, что данная практика положительно себя зарекомендовала и не повлияла на криминогенную ситуацию в стране.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Как показывает анализ реализации предыдущих амнистий, те люди, которые освобождаются по амнистии, как правило, законопослушные и не совершают тех ошибок, которые совершили ранее. Что касается новелл, то данная амнистия будет применяться к такой категории лиц, которые достигли 70-летнего возраста, осуждены на срок не более 6 лет, которые полностью погасили причиненный государству ущерб. Также амнистия коснется более 2 тыс. человек, которые судимы за наркотики. Амнистия будет применена только к тем лицам, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности".