Сенько: Сегодняшним решением на выборах мы закладываем зерно на многие десятилетия вперед

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За четыре дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила без малого 36 %. На избирательном участке № 15 в Минске 25 января отдал свой голос руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Александра Лукашенко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
Юрий Сенько:
"Сегодня есть возможность досрочно проголосовать, поэтому я вместе со своей семьей выполнил конституционный долг. Мы убеждены, что наш народ дружный, потому что работаем во всех регионах страны и видим, насколько объединилась сегодня наша страна вокруг вопроса, связанного с выбором будущего. Это очень важный шаг для государства, и не только на ближайшие пять лет. По моему мнению, мы закладываем зерно на многие десятилетия вперед сегодняшним решением на выборах".
25 января - последний день досрочного голосования на выборах Президента. Участковые комиссии будут работать до 19:00. 26 января будет основной день голосования. Отдать свой голос за одного из пяти кандидатов белорусы смогут с 8:00 до 20:00. Первые предварительные итоги голосования на выборах Президента Беларуси ЦИК озвучит в ночь с 26 на 27 января.