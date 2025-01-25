Сенько: Сегодняшним решением на выборах мы закладываем зерно на многие десятилетия вперед

"Сегодня есть возможность досрочно проголосовать, поэтому я вместе со своей семьей выполнил конституционный долг. Мы убеждены, что наш народ дружный, потому что работаем во всех регионах страны и видим, насколько объединилась сегодня наша страна вокруг вопроса, связанного с выбором будущего. Это очень важный шаг для государства, и не только на ближайшие пять лет. По моему мнению, мы закладываем зерно на многие десятилетия вперед сегодняшним решением на выборах".