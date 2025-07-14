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Сенсационные находки. В агрогородке на берегу Днепра нашли древний город
О сенсации сообщили в Рогачевском районе. На территории древнего городища подняли на поверхность десятки артефактов.
Среди них - фрагмент железной кольчуги, наконечник стрелы, перстень, бусинки, глиняные изделия, пряслице, ножи, византийская амфора, фрагменты стеклянных браслетов. Находки подтверждают версию о том, что на территории нынешнего агрогородка Лучин в древности был крупный летописный город и что появился он гораздо раньше, чем впервые упоминается в летописях.
Антон Шиляев, руководитель экспедиции, старший преподаватель Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
"Самое ценное, что показывает статусность этого объекта, - бронзовая застежка от книги, потому что книги в Средневековье - это большая редкость. Это явно указывает на то, что это была церковная инфраструктура".
Достоверно известно, что древний Лучин был пограничьем Смоленского, Черниговского и Полоцкого княжеств. А еще через город пролегал путь "из варяг в греки". Исследователи будут изучать находки разных эпох не один год.