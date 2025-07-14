Сенсационные находки. В агрогородке на берегу Днепра нашли древний город

О сенсации сообщили в Рогачевском районе. На территории древнего городища подняли на поверхность десятки артефактов.





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Среди них - фрагмент железной кольчуги, наконечник стрелы, перстень, бусинки, глиняные изделия, пряслице, ножи, византийская амфора, фрагменты стеклянных браслетов. Находки подтверждают версию о том, что на территории нынешнего агрогородка Лучин в древности был крупный летописный город и что появился он гораздо раньше, чем впервые упоминается в летописях.

Антон Шиляев, руководитель экспедиции, старший преподаватель Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

"Самое ценное, что показывает статусность этого объекта, - бронзовая застежка от книги, потому что книги в Средневековье - это большая редкость. Это явно указывает на то, что это была церковная инфраструктура".