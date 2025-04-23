Сергеенко и Кочанова оставили записи в книге соболезнований в связи со смертью Папы Римского

Беларусь вместе со всем миром скорбит в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Книга соболезнований открыта в Минске в Апостольской нунциатуре.

23 апреля свою запись оставили председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01d3030-570f-4001-ab8f-9ae0750fade9/conversions/a25df28b-44f3-49b8-9bea-ed3a987d5b4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01d3030-570f-4001-ab8f-9ae0750fade9/conversions/a25df28b-44f3-49b8-9bea-ed3a987d5b4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01d3030-570f-4001-ab8f-9ae0750fade9/conversions/a25df28b-44f3-49b8-9bea-ed3a987d5b4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e01d3030-570f-4001-ab8f-9ae0750fade9/conversions/a25df28b-44f3-49b8-9bea-ed3a987d5b4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Слова соболезнований в книге с 22 апреля оставляют также другие высшие должностные лица нашей страны, зарубежные дипломаты, простые белорусы и граждане других стран.

Книга будет, напомним, открыта до 24 апреля с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.