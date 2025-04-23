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Сергеенко и Кочанова оставили записи в книге соболезнований в связи со смертью Папы Римского

Беларусь вместе со всем миром скорбит в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Книга соболезнований открыта в Минске в Апостольской нунциатуре.

23 апреля свою запись оставили председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

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Слова соболезнований в книге с 22 апреля оставляют также другие высшие должностные лица нашей страны, зарубежные дипломаты, простые белорусы и граждане других стран.

Книга будет, напомним, открыта до 24 апреля с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Фото БЕЛТА

Наталья КочановаПапа РимскийИгорь Сергеенкособолезнования