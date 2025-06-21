Сергеенко: От состояния работы с кадрами зависит в целом развитие любого региона

От состояния работы с кадрами зависит в целом развитие любого региона, отметил председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко во время заседания в Шумилинском райисполкоме.

Обсудили реализацию президентского Декрета "О содействии занятости населения", готовность учебных заведений к новому учебному году. В центре внимания также социально-экономическое развитие района и трудовые ресурсы.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"От состояния работы с кадрами и в целом от состояния кадров зависит организация работы всего хозяйственного комплекса объектов социальной сферы любого района, в том числе и Шумилинского. Cистема работы с населением выстроена, но обращает на себя внимание за последние годы сокращение численности трудоспособного населения. Хотя я хотел бы подчеркнуть, что на районном уровне работа организована. Комиссия работает, в работу с населением вовлечены председатели сельских советов".