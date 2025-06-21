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Сергеенко: От состояния работы с кадрами зависит в целом развитие любого региона
От состояния работы с кадрами зависит в целом развитие любого региона, отметил председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко во время заседания в Шумилинском райисполкоме.
Обсудили реализацию президентского Декрета "О содействии занятости населения", готовность учебных заведений к новому учебному году. В центре внимания также социально-экономическое развитие района и трудовые ресурсы.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"От состояния работы с кадрами и в целом от состояния кадров зависит организация работы всего хозяйственного комплекса объектов социальной сферы любого района, в том числе и Шумилинского. Cистема работы с населением выстроена, но обращает на себя внимание за последние годы сокращение численности трудоспособного населения. Хотя я хотел бы подчеркнуть, что на районном уровне работа организована. Комиссия работает, в работу с населением вовлечены председатели сельских советов".
Комплексное изучение ситуации в районе продолжилось и на предприятиях. Один из старейших производителей строительных материалов в Беларуси - Обольский керамический завод. Здесь идет реализация инвестпроекта по производству новых видов кирпича с использованием твердых видов топлива в рамках программы "Один район - один проект". Это позволит предприятию сократить потребление природного газа до 70 %, освоить выпуск новых видов продукции и выйти на более высокий уровень деятельности.