Сергеенко: Перед историками стоят задачи активно противодействовать попыткам фальсификации истории

Перед историками, обществоведами и журналистами стоят задачи активно противодействовать попыткам фальсификации исторического прошлого. Об этом во время научной конференции "Великая Победа во имя мира и созидания" заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Масштабный международный форум к 80-летию Победы организовали в Национальной академии наук. Он объединил ученых-историков из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и разных городов России.

"Все меньше становится участников Великой Отечественной войны. Сегодня посредством научно-публицистической литературы, произведений киноискусства мы должны нести правду и раскрывать страницы истории молодым людям, - отметил Игорь Сергеенко. - Если перенестись в ту эпоху, то 5, 6 мая шли кровопролитные бои. Берлин пал, но впереди оставалась Прага и пражское восстание, которое захлебнулось в крови, и советские войска пришли на помощь и разгромили пражскую группировку. И подписанием акта о безоговорочной капитуляции завершилась Великая Отечественная война, которая досталась СССР огромной ценой человеческих жизней".

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Сегодня возносятся преступники и оправдываются их действия, искажается правда, представляется победителем не советский народ, а США, например, когда на равных считаются виновными участниками войны и СССР, и гитлеровская Германия. Поэтому мы должны говорить об этом всем правду".