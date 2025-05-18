Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от главы белорусского государства

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Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в ходе торжественной церемонии интронизации нового главы Католической церкви встретился с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, а также подарок от главы белорусского государства - образ Божией Матери "Жировичская".

Преподнесенный в дар Папе Римскому Льву XIV образ изготовлен мастерами минского Свято-Елисаветинского монастыря в технике ручного тиснения, серебрения и золочения. Оригинал одной из главных святынь Беларуси находится в Свято-Успенском монастыре в Жировичах. 20 мая 2025 года в Беларуси празднуется 555-летие со дня обретения этой чудотворной иконы.

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко председатель Палаты представителей сердечно поздравил Льва XIV с началом понтификата. Он выразил уверенность, что пастырское служение Льва XIV является благом для человечества на земле.

Как подчеркнул Игорь Сергеенко, в наше непростое и непредсказуемое время чаяния народов на мир и социальную справедливость только усиливаются, и христианские ценности, духовность, миролюбие - то, что сейчас объединяет Беларусь и Святой Престол. Поэтому нам есть над чем сообща трудиться.

Обращаясь к понтифику, председатель Палаты представителей отметил, что Льва XIV будут очень рады видеть на гостеприимной белорусской земле.