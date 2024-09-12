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Сергеенко провел личный прием граждан в Браславе. По каким вопросам обращались?
В Браславе личный прием провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области Игорь Сергеенко. Люди обращались по вопросам качества воды и сотовой связи, обновления линий электропередачи, работы общественного междугороднего транспорта.
По поводу последнего председатель Палаты представителей отметил, что дело в нехватке маршрутов, устаревшем автопарке. По его словам, есть и категория граждан, которые хотят решить ситуацию в их пользу, даже если это противоречит закону. Тут тоже необходимо проводить разъяснительную работу с людьми.
Люди пришли с разными вопросами. Значительная часть их решения находится в плоскости работы районной исполнительной власти. И там достаточно успешно с этими вопросами справляются. Некоторые пришли первый раз, не обращаясь ранее в райисполком. Было объяснено, что руководство готово рассмотреть вопросы, которые касаются земли, взаимоотношений с соседями.
Многие вопросы решаются на местах. Как отметил председатель Палаты представителей, посетителей по сравнению с прошлым приемом стало в два раза меньше. Некоторые проблемы взяты на контроль, т. к. не могут быть решены только силами местных органов власти и требуют дополнительного финансирования.
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