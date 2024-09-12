Сергеенко провел личный прием граждан в Браславе. По каким вопросам обращались?

В Браславе личный прием провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области Игорь Сергеенко. Люди обращались по вопросам качества воды и сотовой связи, обновления линий электропередачи, работы общественного междугороднего транспорта.

По поводу последнего председатель Палаты представителей отметил, что дело в нехватке маршрутов, устаревшем автопарке. По его словам, есть и категория граждан, которые хотят решить ситуацию в их пользу, даже если это противоречит закону. Тут тоже необходимо проводить разъяснительную работу с людьми.

Люди пришли с разными вопросами. Значительная часть их решения находится в плоскости работы районной исполнительной власти. И там достаточно успешно с этими вопросами справляются. Некоторые пришли первый раз, не обращаясь ранее в райисполком. Было объяснено, что руководство готово рассмотреть вопросы, которые касаются земли, взаимоотношений с соседями. Игорь Сергеенко