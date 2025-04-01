Сергей Гаврилов: Славянское братство приобретает особый смысл и ценность

В преддверии нашей общей Победы над фашистской Германией словосочетание "славянское братство" приобретает особый смысл и ценность, а задача Союзного государства - сохранить историческую правду и верность подвигу предков, заявил "Первому информационному" депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"У нас немало совместных мероприятий. Напомню, только 80 регионов России вовлечены в прямые отношения с регионами Беларуси. И большая часть, конечно, из них посвящена переосмыслению уроков Победы, не только сохранению памяти, правдивой памяти о подвиге наших отцов и дедов и прадедов, но и об уроках. Мы будем сильны, если мы будем правильно извлекать уроки, в том числе из наших драм в прошлом, из тяжелого 41-го года, из победного дня. Мы должны понимать, что путь, в том числе сегодняшний путь, путь борьбы с нашими откровенными противниками, потребует от нас переосмысления, в том числе базовых наших ценностей. Ценности единства, понимания правды, понимания добра и зла", - уверен депутат.

Сергей Гаврилов считает, что праздник Победы в этом году - это особенный повод для того, чтобы отбросить ошибочные представления о якобы миролюбивых попытках Запада, о равноправии, о некой ценностной унификации. Жизнь показала, что это невозможно. Они по-прежнему думают о нас с хищнической позицией. И мы должны быть готовы дать наш ответ.

Огромные потери, которые пронес наш народ, 27 миллионов сыновей и дочерей Беларуси, России, братской Украины, всех республик Советского Союза, не должен быть забыт.