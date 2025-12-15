3.71 BYN
Сергей Рахманов: ВНС помогает Беларуси принимать стратегические решения в хаотичном мире
В условиях стремительного усложнения и нарастания неопределенностей в мире Беларусь использует уникальный институт - Всебелорусское народное собрание - для выработки долгосрочной стратегии развития. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Сложность, которая в мире нарастает, не просто сложность, а еще и хаотичность. Неопределенность. В этой ситуации максимальное получение информации, в том числе из всех источников, на всех уровнях, является принципиальным для того, чтобы не ошибиться", - заявил член Совета старейшин при Совете Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рахманов. Он подчеркнул, что механизм ВНС создает дополнительные каналы обратной связи, укрепляя решимость в принятии правильных решений.
Этот подход, хотя и является нетрадиционным, призван не дублировать, а дополнять существующие практики. "То, что сейчас не просто какие-то ситуативные решения должны приниматься, а стратегические, это как раз и позволяет использовать механизм нашего Всебелорусского народного собрания", - пояснил политик. Он подчеркнул, что без стратегии будет проигрыш, даже если есть хорошая тактика.
Аналитическое сопровождение деятельности ВНС обеспечивается за счет широкого спектра источников. В состав собрания входят опытные специалисты из государственных структур, обладающие экспертным потенциалом. "Например, если говорить о Совете Республики, то существует экспертный совет, который обеспечивает возможность получения информации непосредственно от специалистов в тех или иных областях", - отметил эксперт. Кроме того, привлекаются квалифицированные специалисты со своими командами, а информация от них синтезируется в готовые решения.
Краеугольным камнем эффективности системы является представительство всех слоев общества - от аграриев до ученых. "Неэффективная система зачастую определяется тем, что решение принимается субъективно. То есть нет учета каких-то отдельных составляющих социума. Если эти составляющие все присутствуют в принятии решений, соответственно, вероятность ошибки минимизируется", - заявил Сергей Рахманов. По его словам, постоянное участие различных слоев населения позволяет сократить вероятность ошибочных решений.