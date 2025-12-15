Сергей Рахманов: ВНС помогает Беларуси принимать стратегические решения в хаотичном мире news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825d99a3-590b-4f5a-a814-96a69ecb33be/conversions/81612016-454e-4045-b48b-aaf47e9c2ee6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В условиях стремительного усложнения и нарастания неопределенностей в мире Беларусь использует уникальный институт - Всебелорусское народное собрание - для выработки долгосрочной стратегии развития. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Сложность, которая в мире нарастает, не просто сложность, а еще и хаотичность. Неопределенность. В этой ситуации максимальное получение информации, в том числе из всех источников, на всех уровнях, является принципиальным для того, чтобы не ошибиться", - заявил член Совета старейшин при Совете Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рахманов. Он подчеркнул, что механизм ВНС создает дополнительные каналы обратной связи, укрепляя решимость в принятии правильных решений.

Этот подход, хотя и является нетрадиционным, призван не дублировать, а дополнять существующие практики. "То, что сейчас не просто какие-то ситуативные решения должны приниматься, а стратегические, это как раз и позволяет использовать механизм нашего Всебелорусского народного собрания", - пояснил политик. Он подчеркнул, что без стратегии будет проигрыш, даже если есть хорошая тактика.

Аналитическое сопровождение деятельности ВНС обеспечивается за счет широкого спектра источников. В состав собрания входят опытные специалисты из государственных структур, обладающие экспертным потенциалом. "Например, если говорить о Совете Республики, то существует экспертный совет, который обеспечивает возможность получения информации непосредственно от специалистов в тех или иных областях", - отметил эксперт. Кроме того, привлекаются квалифицированные специалисты со своими командами, а информация от них синтезируется в готовые решения.