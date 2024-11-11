Чаще всего люди приходят за разъяснением законодательства, просят помочь решить вопросы ЖКХ, транспорта (например, передвинуть остановку или добавить остановку). А вот гораздо меньше стало вопросов по системе здравоохранения.

Не секрет, что очень много минчан возят своих детей утром на учебу. И разворотные кольца, отдельно выделенные парковки - это не только важный элемент городской среды, но и безопасность детей. Депутат признался, что ему удалось решить проблему с транспортом - были созданы подъездные площадки к школам. "Соответствующая программа в Минске была, но после обращений она была ускорена. ГАИ и строительные городские службы пошли навстречу", - рассказал он.