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Сфера транспорта и ЖКХ - какие вопросы помогают решать депутаты Мингорсовета
С какими проблемами и предложениями приходят граждане в Минский городской совет депутатов, рассказал депутат Мингорсовета Андрей Кривошеев в "Актуальном интервью".
Чаще всего люди приходят за разъяснением законодательства, просят помочь решить вопросы ЖКХ, транспорта (например, передвинуть остановку или добавить остановку). А вот гораздо меньше стало вопросов по системе здравоохранения.
Не секрет, что очень много минчан возят своих детей утром на учебу. И разворотные кольца, отдельно выделенные парковки - это не только важный элемент городской среды, но и безопасность детей. Депутат признался, что ему удалось решить проблему с транспортом - были созданы подъездные площадки к школам. "Соответствующая программа в Минске была, но после обращений она была ускорена. ГАИ и строительные городские службы пошли навстречу", - рассказал он.
Андрей Кривошеев упомянул, что значительное число (а это приблизительно 40 %) поручений и задач, которые ставили избиратели, депутаты решили буквально за год при взаимодействии с городскими властями и районами города Минска. Он также заявил, что останавливаться депутаты не собираются, ведь перечень предложений и наказов от людей постоянно пополняется.
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