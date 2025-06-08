Шадров: Китай ценит сотрудничество с Беларусью

"То, что Китай построил за счет своих средств бассейн и стадион, говорит о том, насколько они ценят сотрудничество с белорусской стороной. Кроме того, это говорит о том, что белорусская сторона умеет настоять на своем и соблюдает свой интерес. Отдельно отметим, что китайцы строят качественно и хорошо. Они приходят всерьез и надолго - это их глобальная стратегия. И особенно важно, если они находят достойных партнеров, тогда можно рассчитывать, что и сотрудничество будет таким же надежным и качественным, как эти новые спортивные объекты".