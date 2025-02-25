Шафир: Германия может отказаться от сотрудничества с Америкой

"Есть несколько вариантов развития событий. Есть какие-то апокалипсические сценарии развития событий. Фридрих Мерц войдет в абсолютное противодействие с Соединенными Штатами Америки, что чуть ли не будет выстраиваться какой-то военный союз с Великобританией, Францией и Германией во главе, - высказал точку зрения Тимур Шафир. - Эти самые жесткие сценарии кажутся немножко высосанными из пальца. Скорее всего, мультимиллиардер, который сейчас пришел к власти в Германии, достаточно хорошо понимает ситуацию с разделением его федерального государства фактически на две части. Он достаточно хорошо понимает, что американцы пришли забирать свои выплаты по счетам с Европы, и он очень хорошо понимает, что вся эта идеократия, которая диктовала зеленую повестку, ликвидацию всей промышленности Германии в угоду чему-то, нежизнеспособна".