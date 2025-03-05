Шафир: Мнения и суждения белорусского лидера продолжают играть важную роль в глобальной политике

"Интервью Лукашенко по поводу наиболее актуальных вопросов современной глобальной политики снова вышло и снова показало, что человек держит руку на пульсе международной политики очень четко, очень грамотно считывает этот пульс и использует возможность каждого международного интервью не только для просто высказывания своих собственных мнений и суждений, но и для того, чтобы эти мнения и суждения сыграли определенную и достаточно важную роль в этой большой глобальной шахматной партии, - прокомментировал Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России. - Мне кажется, это наиболее важный такой аспект очередного интервью. И я уверен, что это интервью, которое в таком же ключе будет дано, которое сыграет такую же роль, далеко не последнее".