Шафир: Разговор Путина и Трампа показал, что Европа потеряла центральную роль в вопросе по Украине

Телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 12 февраля, показал, что Европа потеряла центральную роль в вопросе конфликта в Украине и ей необходимо смириться с этим.

Таким мнением с телеканалом "Первый информационный" поделился эксперт, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его словам, политики ЕС окончательно осознали, что урегулирование ситуации на востоке Европы будет проходить без их участия.

"Реакция Европы на переговоры, (уже, видимо, об этом можно говорить) начавшиеся переговоры Трампа и Путина - это следствие абсолютного непонимания Европой, руководством Европы, этой евробюрократией своего места в международной политике и, в частности, во взаимоотношениях между глобальными державами. Непонимание того, что противостояние, война с Россией - это самоубийственная для Европы история, которая длится уже не первый год и которая продолжает загонять Европу в яму. То есть эти люди не понимают ничего, они не понимают того, что Трамп - это не очередной какой-то евробюрократ", - прокомментировал Шафир.