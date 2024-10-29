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Шахназаров считает, что сотрудничество российских и белорусских кинематографистов надо углублять

Сотрудничество российских и белорусских кинематографистов надо углублять. Об этом заявил народный артист России, гендиректор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в эфире "Первого информационного".

"Я считаю, что сотрудничество российских и белорусских кинематографистов надо углублять, - считает Карен Шахназаров. - Более того, белорусские кинематографисты, продюсеры должны на таких же основаниях, как российские, иметь возможность обращаться в российский фонд кино, который финансирует, и делать свои проекты. Мне кажется, это нормально в условиях Союзного государства".

Карен Шахназаров:

"Надо сделать так, чтобы были не просто проекты совместные, а чтобы белорусский режиссер, продюсер мог на тех же основаниях, что российские, представить свои проекты в российское Министерство культуры, в российский фонд кино и получать финансирование, поскольку у России в финансовом отношении побольше возможностей".

Это даст еще один стимул для развития, для выхода белорусской продукции на российский рынок, чтобы белорусское кино более широко было представлено не только на фестивалях, но и в прокате, на телевидении", - отметил народный артист России.

Карен ШахназаровЛістапад

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