Шахтерская столица Беларуси - молодой, но очень зеленый и спортивный город

Солигорск - шахтерская столица Беларуси, один из самых молодых городов республики. Из небольшого поселка он превратился в центр Солигорского района Минской области. На территории города расположено предприятие "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений. Промышленный флагман страны производит каждую пятую тонну калийных удобрений в мире, а их качество обеспечивает высокие урожаи в 140 странах. А еще шахтерская столица - очень зеленый и спортивный город. Откроем для себя его по-новому.

От нескольких марок обычного хлористого калия до более чем 40 наименований минеральных удобрений, поваренной соли и различной химической продукции - промышленный гигант "Беларуськалий" за шесть десятилетий эволюционировал вместе с Солигорском. На глазах Елены Козыревой, ровесницы города, росли и другие знаковые предприятия шахтерской столицы. "Это холдинг "Нива", это шахта "Спецстрой" и, наконец, знаменитый трест № 3 им. Октябрьской революции, который строил наш город", - рассказала женщина.

К слову, город прирастает новыми кварталами. В одном из них не так давно открыли большую школу, которую возвели из панелей (это пилотный проект Солигорского домостроительного комбината), построят коттеджи на юго-западе города. Совершенствуют и инфраструктуру.

Павел Пархоменко, зампредседателя Солигорского райисполкома:

"У нас сейчас разрабатывается градостроительный проект по малоэтажной застройке. Он проходит публичные слушания в городе Солигорске. Это будут одно- и двухэтажные дома, ориентировочно там планируется разместить около 90 тыс. кв. м жилья. Сейчас ведется строительство особо важного для нашего района объекта - дороги, которая соединит микрорайон Чижи и новую застройку".

Солигорск компактно вместился в формат 4х4 км. И хотя по статусу это промышленный город, он достаточно зеленый. Одно из любимых мест отдыха горожан - сквер Семьи, Любви и Верности.

"Этот сквер - будущее солигорчан, потому что рожать и воспитывать детей - благородное дело, - считает Елена Козырева. - А в нашем Солигорске детей очень много".

К слову, у юных жителей шахтерской столицы есть максимум возможностей для занятий физкультурой и спортом. Среди новых объектов и спортивный комплекс "Шахтер". Он расположился рядом со стадионом и теннисными кортами. Развивают в Солигорске и уникальный роллер-спорт. Для этого есть специальная площадка.

Евгений Павлов, заведующий сектором спорта и туризма Солигорского райисполкома:

"В начале июля Солигорск стал ареной для проведения международного турнира по роллер-спорту. Из ближнего и дальнего зарубежья к нам приезжают гости, спортсмены. Параболический роллер-трек уникален тем, что он третий в мире. Один есть в Корее, второй в Колумбии, третий в Солигорске. Мы гордимся этим".