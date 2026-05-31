1 июня в Беларуси отмечается Международный день защиты детей

Международный день защиты детей отмечается в Беларуси 1 июня. В стране проживают более 1,7 млн детей в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель. Всего в Беларуси живут около 120 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются свыше 390 тыс. детей.