1 июня в Беларуси отмечается Международный день защиты детей
Автор:Редакция news.by
Международный день защиты детей отмечается в Беларуси 1 июня. В стране проживают более 1,7 млн детей в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель. Всего в Беларуси живут около 120 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются свыше 390 тыс. детей.
Национальным законодательством предусмотрена система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей: всего 11 видов пособий.
Поддержка семей с детьми - приоритет государства. На выплату семейных пособий и пособий по материнству запланировано 3,7 млрд рублей.